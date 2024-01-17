Вибухи, дим і літаки-шпигуни: у Севастополі та Саках гучно під час повітряної тривоги

Російська влада запевняє, що дим у бухті Севастополя — це табельні засоби маскування від атак ЗСУ. Про наслідки гучних звуків у Криму поки що не відомо.

Вдень 17 січня на території тимчасово окупованого Криму пролунав сигнал повітряної тривоги. За кілька секунд після цього стало відомо про гучні звуки у районі Севастополя і Сак. Крім того, звернули увагу на переміщення розвідувальних літаків НАТО над Чорним морем. Про деталі ситуації на півострові розповіли у низці дописів в Telegram-каналі "ЧП Севастополь".

Сигнал повітряної тривоги пролунав у Криму о 15:42 год, ідеться у одному з повідомлень. Водночас перекрили рух Кримським мостом.

Повітряна тривога в Криму 17 січня Фото: Скриншот

За кілька хвилин з'явились інші дописи — розповідали про вибухи над Севастополем, схожу на роботу ППО. Також помітили задимленість у районі Севастопольської бухти.

Вибухи в Криму - гучно у Севастополі Вибухи в Криму - дим в бухті Вибухи в Криму - робота сил ППО

Губернатор Севастополя Михайло Развожає пояснив, що дим у західній частині бухти — це маскування, яке використовують росіяни, щоб вберегти позиції від удару ракет та дронів.

Тим часом у Telegram-каналі "Крымский ветер", з посиланням на власні анонімні джерела, зауважили, що жителі Сак також чули вибухи. Маскувальний дим також випустили у Феодосії.

Інформація про вибухи в Саках 17 січня Фото: Скриншот

Також з'явились світлина Севастопольської бухти, закритої димною маскувальною завісою. На світлині слідів вибухів або роботи сил ППО не видно.

Севастопольська бухта в маскувальному диму

Також у кримських пабліках звернули увагу на два розвідувальні літаки, які начебто ширяють у районі Чорного моря. Зокрема, повідомляють про літаки Poseidon над морем та Gulfsteam G550 над Румунією. У якості доказів надають дані порталу Flightradar, який відстежує рух повітряних об'єктів.

Літак-розвідник НАТО над Чорним морем Літак Gulfsteam G550 над Румунією Фото: Скриншот

Міноборони РФ поки що не пояснили причини гучних звуків у Криму. На карті військових об'єктів на півострові, створеному на порталі "Радіо Свобода", можна побачити, що біля Сак розташовано аеродром в Новофедорівці. У Севастопольській бухті — пристані для російських військових кораблів. Відстань до підконтрольної Україні території — близько 300 км.

Крим, об'єкти ЗС РФ біля Сак та Севастополя Фото: Скриншот

Вибухи в Криму — події у Чорноморській та Азовській акваторії

Зазначимо, 14 січня ракети ЗСУ знищили літак радіолокаційної розвідки А-50, який літак над Приазов'ям. Яку саме зброю використали Сили оборони, не відомо, однак головнокомандувач генерал Валерій Залужний пояснив, що спільно працювали різні роди військ.

У грудні 2023 було гучно у Феодосії — біля пірса вибухнув ВДК "Новочеркасск", на борту якого могли перебувати близько 80 осіб екіпажу. У ЗМІ повідомляли, що корабель міг бути навантажений дронами-камікадзе, снарядами або ракетами "Калібр".

Нагадуємо, експерти проаналізували, чим саме Сили оборони могли дістати по А-50 над Азовським морем. Серед припущень — використання ЗРК Patriot, але не авіаційні ракети. 16 січня президент Франції Емануель Макрон заявив, що незабаром Україна отримає 40 ракет Scalp, які здатні долетіти до Криму.