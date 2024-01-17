"Наші партнери в шоці": Зеленський висловився про роботу Patriot в Україні (фото)

За словами глави держави, на сьогодні американські системи протиповітряної оборони Patriot — найпотужніші у світі.

Президент України Володимир Зеленський відзначив ефективну роботу американського зенітного ракетного комплексу Patriot в умовах війни. Про це він сказав на пресконференції за підсумками Всесвітнього економічного форуму в Давосі 17 січня.

Глава держави висловив подяку виробникам ЗРК Patriot, наголосивши, що на сьогоднішній день у світі немає такої системи протиповітряної оборони, яка б могла боротися з будь-якою ракетою, зокрема й балістичною.

Зеленський також заявив, що випробування сучасних систем Patriot на полігоні — це "ніщо в порівняння з тим, що сталося в Україні під час війни". За словами президента, Patriot є найпотужнішою системою ППО у світі.

"І росіяни в шоці, і, я вам чесно скажу, і наші партнери в шоці, що ця система дійсно так потужно працює", — сказав український лідер.

Нагадаємо, аналітик Forbes Девід Екс вважає, що 14 січня українцям вдалося збити один із дуже рідкісних і цінних російських літаків раннього виявлення А-50 за допомогою ракети ЗРК Patriot PAC-2 дальністю 145 кілометрів.

За даними ЗМІ від 17 січня, китайські аналітики уважно спостерігають за застосуванням російських "Кинджалів" в Україні, наголошуючи на тому, що балістична траєкторія цих ракет робить їх уразливими перед системами Patriot.