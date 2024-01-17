"Урок для Китаю": російські "Кинджали" розчаровують місцевих аналітиків, — ЗМІ

За словами аналітика Інь Цзе, російська ракета "Кинджал" була створена в рамках "короткострокового, поспішного проєкту" та є вразливою перед такими системами ППО, як Patriot.

Related video

Спостерігачі в Китаї, які вивчають застосування Російською Федерацією гіперзвукових ракет, сигналізують, що не можуть багато чому навчитися у Москви. Про це пише Business Insider 17 січня.

Повідомляється, що китайські журнали, присвячені військовій тематиці, протягом останнього року нерідко згадують про "Кинджали", оцінюючи їхні характеристики на тлі американських систем Patriot і війни загалом.

Як зазначають журналісти, у Пекіні розраховують, що китайська гіперзвукова ракета "Дунфен" стане революційною і зможе збивати американські авіаносці. Водночас деякі китайські аналітики вважають, що згадана російська ракета "навряд чи матиме значний вплив" на поле бою.

Важливо

ЗС РФ експериментують із ракетними обстрілами, щоб обійти ППО України, — ISW

"З'являється дедалі більше доказів того, що слова США та України з цього питання відповідають дійсності", — зазначив китайський оборонний аналітик Інь Цзе у військовому журналі Ordnance Industry Science and Technology.

Інь охарактеризував "Кинджал" як еволюцію російської ракети наземного базування "Іскандер", яка була швидко завершена в рамках "короткострокового, поспішного проєкту, який був змушений бути запущений".

"Ця ракета, розроблена на основі технічної бази 1980-х років, може не володіти якимись дивовижними бойовими характеристиками", — вважає аналітик.

За словами Іня, маневреність "Кинджала" не може зрівнятися з маневреністю справжньої гіперзвукової ракети. Крім того, балістична траєкторія "Кинджала" робить його вразливим перед системами ППО, такими як Patriot.

Інь також згадав про те, що у РФ немає достатньої кількості "Кинджалів". Санкції обмежили можливості росіян щодо швидкого виробництва цих ракет, що обмежує можливості їх застосування.

"Я думаю, що урок для Китаю полягає в тому, що їм потрібні величезні запаси зброї", — сказав журналістам директор із взаємодії з Азією у вашингтонському аналітичному центрі Defense Priorities Лайл Голдштейн.

Голдштейн також зазначив, що відстежує десятки китайських статей, які аналізують "Кинджал". За його словами, Китай "надзвичайно уважно" спостерігає за війною в Україні.

Нагадаємо, 13 січня представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ЗС РФ випустили по Україні шість "Кинджалів", половина з яких не досягли своєї мети. За його даними, всього силами ППО було збито вісім крилатих ракет.

Крім того, 13 січня в Росії, недалеко від населеного пункту в Олександро-Невському районі Рязанської області, виявили предмет, схожий на уламок ракети. За інформацією російських ЗМІ, йдеться про захисний аеродинамічний ковпак соплового блоку аеробалістичної ракети "Кинджал".