"Ворог швидко вчиться": у ГУР розказали, як в РФ модернізували ракету Х-101

За словами Вадима Скібіцького, крилата ракета 2022 року значно відрізняється від нещодавно виготовлених боєприпасів.

Російські війська змінюють крилату ракету Х-101. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, як змінився російський боєприпас. Про це він сказав під час виступу на проєкті Diciding your tomorrow Фонду Віктора Пінчука на форумі в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

Росія швидко вчиться та постійно допрацьовує власний ракетний арсенал. Зокрема, крилата ракета Х-101 зразка 2022 року й останні версії — це два різні боєприпаси.

"Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, із активним захистом від викидів теплових пасток тощо", — заявив Скібіцький.

Х-101 із тепловими пастками Фото: Defense Express

Також офіцер розвідки наголошує, що Україні потрібно розвивати власний оборонно-промисловий комплекс і засоби про ППО. Також треба займатися захистом обʼєктів ВПК, щоб він давав продукцію.

Варто додати: у Повітряних силах повідомили, що Україна успішно застосувала гібридний зенітно-ракетний комплекс у межах проєкту FrankenSAM. Російський "шахед" збили на відстані 9 кілометрів.

Нагадаємо, 28 грудня міністр Олександр Камишін заявив, що в Україні вже працюють гібридні комплекси ППО FrankenSAM.

2 січня ЗМІ писали, що РФ атакувала Київ ракетою Х-101, яка була виготовлена в 4 кварталі 2023 року.