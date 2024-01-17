У Німеччині заявили про підготовку до війни: Данілов вказав, що РФ не зможе відкрити другий фронт

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, після України російські війська втратять можливість вести будь-які військові дії.

Російська армія не має можливості відкривати нові фронти, поки перебуває на території України. Про це 17 січня повідомив секретар Ради національної оборони і безпеки України (РНБО) Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

За словами Данілова, після їхнього виходу з України Збройних сил Росії, вони позбудуться можливості вести будь-які військові дії.

Секретар РНБО, зокрема, прокоментував статтю німецького видання Bild, яка стверджує, що Збройні сили Німеччини готуються до гібридної атаки з боку Росії на східний фланг НАТО в лютому 2024 року. Данілов підкреслив, що впевнений у продовженні допомоги з боку союзників. Він висловив переконання, що країни НАТО підтримуватимуть Україну, оскільки їм не хочеться вступати в прямий конфлікт із Росією.

"Вони розуміють: якщо в нас просідатиме ситуація на фронті й ми програватимемо, то в них можуть початися проблеми з Росією", — підкреслив Данілов.

Він також зазначив, що у світі давно ведеться війна з Росією, але мало хто звертає на це увагу. Згідно з його думкою, це насамперед інформаційна, кібернетична і торговельна війни.

Про що писали у статті Bild

Німецьке видання Bild 15 січня з посиланням на секретні документи Бундесверу опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з Росією. Автори матеріалу стверджують, що ескалація може статися вже в лютому цього року. Йдеться про секретний сценарій "Оборона Альянсу 2025", дії якого нібито стартують через кілька тижнів.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що один із генералів Збройних сил Росії міг перебувати на борту збитого літака А-50. При цьому варіант ураження його за допомогою винищувача F-16 він виключає.