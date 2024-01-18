Знову вибухи в Росії: Собянін заявив, що був збитий БПЛА, який летів на Москву (відео)

Російські ЗМІ повідомили, що було чутно два вибухи приблизно о 01:05 ночі за місцевим часом.

У ніч на 18 січня в Підмосков'ї чули вибухи. Так, мер Москви Сергія Собянін повідомив, що над Подільськом російською ППО було збито безпілотник. Про це він написав у себе в Telegram.

За словами Собяніна, БПЛА летів у бік Москви.

"Сьогодні вночі силами ППО в міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — повідомив російський чиновник.

Також у мережі з'явилися відео з Подольська, де можна почути звуки вибухів.

Як повідомив російський Telegram-канал SHOT, було два "хлопки" приблизно о 01:05 ночі за місцевим часом.

"За нашою інформацією, вибухи сталися о 1:05 ночі і були чутні в різних районах міста. Безпілотник, що летів на Москву, було знищено, постраждалих і руйнувань на землі немає", — ідеться в повідомленні.

Безпілотники на Москву: реакція Міноборони РФ

У Міноборони Росії заявили, що засобами ППО було збито один безпілотний літальний апарат над територією Московської області, а ще один перехоплено над територією Ленінградської області.

Раніше повідомлялося, що ракети Vampire і БпЛА атакували Бєлгородську область. Унаслідок атаки є пошкодження інфраструктурних об'єктів. За попередніми даними, постраждалих немає, поінформував губернатор Бєлгородської області.