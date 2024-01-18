Минуло понад рік: у Канаді пояснили, чому Україна досі не отримала ЗРК NASAMS

У Канаді заявили, що озброєння було оплачено ще в березні 2023 року, але затримка поставок виникла через необхідність укласти угоду про продаж зброї за кордон між урядами США та України.

Канада офіційно запросила прискорене постачання зенітно-ракетного комплексу NASAMS в Україну зі Сполучених Штатів Америки. Цей комплекс був оплачений Канадою на початку 2023 року. Про це йшлося під час зустрічі міністра оборони Канади Білла Блера з послом США Девідом Коеном, пише The Globe and Mail.

Канадські представники стверджують, що оплата за зенітно-ракетний комплекс NASAMS була проведена в березні минулого року. Однак доставка була затримана через необхідність укладення угоди між урядами США та України про продаж зброї за кордон. Наразі ці переговори ще не завершено.

Зазначимо, що Канада ухвалила рішення про придбання системи NASAMS для подальшої передачі Збройним силам України 10 січня 2023 року. Згідно з угодою, Канада зобов'язалася повністю оплатити вартість зенітно-ракетного комплексу США, а потім Сполучені Штати мали здійснити пряму поставку системи в Україну. Таким чином, Канаді не потрібно було б отримувати дозвіл від США на реекспорт озброєння. Однак виробники системи NASAMS попередили, що на виробництво зенітно-ракетного комплексу для України може знадобитися до двох років. Незважаючи на це попередження, глава Міністерства оборони Канади, Аніта Ананд, висловила впевненість у тому, що вдасться впоратися з цим завданням швидше.

Що відомо про ЗРК NASAMS

NASAMS — це передова система протиповітряної оборони, розроблена норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською компанією Raytheon. Вона являє собою мобільний зенітно-ракетний комплекс, здатний знищувати безпілотні літальні апарати, балістичні та крилаті ракети, вертольоти, літаки та інші цілі на середніх і малих висотах за будь-яких метеоумов. Система здатна вражати цілі на відстані до 40 км і висоті до 21 км.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року стало відомо, що Канада підготувала новий пакет військової допомоги для України на майже 483 млн доларів США, у межах якого протягом наступних трьох років передадуть 50 броньованих машин. Про це Джастін Трюдо заявив у Палаті представників під час візиту до парламенту Канади президента України Володимира Зеленського.

А також президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, обговоривши з ним питання посилення безпеки країни, яка постійно зазнає обстрілів з боку ЗС РФ