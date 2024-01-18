Знищення української державності та незалежності: в ISW уточнили цілі війни РФ

За словами аналітиків, широка концепція "історичних земель" дає змогу Кремлю переслідувати експансіоністські цілі там, де це потрібно: у Центральній Азії, в деяких частинах Східної Європи та на Кавказі.

17 січня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв підтвердив, що ліквідація української державності та незалежності залишається однією з основних військових цілей РФ. Медведєв заявив, що "наявність незалежної держави на історичних російських територіях" буде постійним приводом для відновлення воєнних дій, а існування України як незалежної країни нібито небезпечне для самих українців. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 17 січня.

За словами Медведєва, незалежна Україна ніколи не буде легітимною державою, незалежно від того, хто очолить уряд, і що майбутній конфлікт за території України неминучий — це може бути новий військовий конфлікт або продовження нинішньої російської війни.

Аналітики ISW називають заяву Медведєва, зроблену 17 січня, одним із багатьох нещодавніх сигналів високопоставлених російських чиновників, у т.ч. президента Володимира Путіна, про те, що в Кремлі не зацікавлені в переговорах з Україною і що цілі Путіна в Україні залишаються незмінними.

Медведєв не уточнив, що він вважає історичними російськими територіями. Путін, зі свого боку, визначає історичні російські землі як територію колишньої Російської Імперії та Радянського Союзу. Медведєв міг зробити це навмисно, оскільки така широка концепція "історичних земель" дає змогу Кремлю переслідувати експансіоністські цілі там, де це потрібно: у Центральній Азії, в деяких частинах Східної Європи та на Кавказі.

Акцент Медведєва на знищенні будь-якої української держави на цих "історичних російських територіях" може бути свідченням того, що для деяких представників Кремля між експансіоністськими цілями та зміною режиму під закликами до "денацифікації" України віддають перевагу першому.

Нагадаємо, що нещодавні заяви президента РФ Володимира Путіна, за словами аналітиків, вказують на те, що Кремль не зацікавлений у переговорах із Києвом, а мета війни — повна капітуляція України та Заходу.

Також повідомлялося, що через знищення літака А-50 російські війська змушені частково згорнути операції над Азовським морем.