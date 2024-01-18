Для виробництва зброї в Україні потрібна модернізація заводів та інвестиції, — Міноборони

За словами заступника міністра Івана Гаврилюка, якби Києву вдалося налагодити виробництво в необхідних обсягах, тоді вдалося б сильно заощадити, зокрема й на логістиці. Для цього союзники мають профінансувати цей процес.

Постачання західного озброєння в Україну вкрай важливий процес, адже це дає змогу українським військовим продовжувати боротьбу. А от із виробництвом власного поки що є певні труднощі. Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв'ю Tagesspiegel.

За його словами, навіть якщо зараз збільшити потужності власного виробництва, то покрити всі потреби України в техніці та озброєнні не вийде. Приміром, ті ж системи протиповітряної оборони та зброя дальнього радіусу дії поки що не виробляються.

Виробництво української зброї: деталі

У зв'язку з цим на Форумі оборонної промисловості в США було підписано меморандум про співпрацю між вітчизняними оборонними компаніями та країнами партнерами. Київ пропонує союзникам будувати виробничі потужності всередині країни.

"Сьогодні наші підприємства — як приватні, так і державні — здатні виробляти набагато більше зброї та боєприпасів, ніж держава може в них купити. Саме тому ми намагаємося донести до наших партнерів, що фінансування української оборонної промисловості має бути збільшене, щоб ми могли купувати зброю у наших підприємств. Такі інвестиції вигідні нашим партнерам. Тому що якщо в України розвинена оборонна промисловість, то вона економить гроші на логістиці", — заявив Іван Гаврилюк.

Крім того, представник Міноборони заявив, що виробничий процес в Україні значно дешевше, ніж у США чи Європі, але це все одно займає певну кількість часу і вкладень.

Щоб побудувати з нуля завод із виробництва реактивних систем залпового вогню, необхідно півтора-два роки і сотні мільйонів доларів, але й тут варто враховувати, що виробничі потужності в України є. Якщо їх модернізувати, тоді кількість умовної бронетехніки збільшиться.

"Україна виробляла танки за радянських часів. Зараз ці виробничі потужності займаються ремонтом і модернізацією наявних моделей танків. Але за допомогою німецького досвіду і технологій вони можуть бути переобладнані протягом року для виробництва, наприклад, танків Leopard", — заявив Іван Гаврилюк.

До слова, заступник міністра оборони окремо розповів, що станом на сьогодні в Україні є понад 500 компаній, які займаються виробництвом зброї та оборонної продукції. З них приватних близько 65%, а ось державних — 35%, проте всі вони виробляють практично однакову кількість товару.

Виробництво української зброї: плани Росії

Варто також враховувати, що наздогнати економічну міць Росії складно, адже, незважаючи на міжнародні санкції, вона продовжує торгувати нафтою і загалом використовувати свої природні ресурси для збагачення. Кремль також залишається одним із провідних виробників зброї у світі.

"Зрозумівши, що швидко завоювати Україну не вдасться, Росія вирішила вести довгу, затяжну війну. А для того щоб її вести, потрібно нарощувати виробництво, що вони успішно і роблять. Однак власне виробництво не покриває всіх їхніх потреб, тому їм доводиться вдаватися до допомоги своїх союзників — Ірану та Північної Кореї", — продовжив Іван Гаврилюк.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю заступник міністра оборони висловився з приводу того, чи зважиться Німеччина поставити Україні далекобійні ракети Taurus. За його словами, німецьке озброєння допомогло б ЗСУ вражати недоступні раніше об'єкти противника. Усе завдяки їхній потужності та дальності польоту.

11 січня глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна збільшила виробництво БПЛА і працює над подальшим нарощуванням. Український та естонський дипломати на спільній зустрічі обговорили можливість спільного розроблення безпілотників і передачу артилерійських снарядів.