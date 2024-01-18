Пакистан закупить у КНР винищувачі FC-31: чому це безпрограшний варіант для Пекіна

Експерти зазначили, що Китай таким чином просуває свою військову техніку на міжнародному ринку. А ВПС Пакистану своєю чергою отримують сучасну машину 5-го покоління.

Пакистан нещодавно оголосив про плани закупити у Китаю стелс-винищувачів FC-31. Як повідомили оглядачі Global Times, угода свідчить про взаємовигідну співпрацю між країнами, оскільки значно розширить можливості ВПС Пакистану і відкриє міжнародний ринок для китайських літаків.

В опублікованому ролику повітряних сил Пакистану маршал авіації Пакистану Захір Ахмед Бабер Сідху заявив, що FC-31 надійде на озброєння в найближчому майбутньому.

Китайські експерти стверджують, що літаки FC-31, які позиціюються як стелс-винищувачі 5-го покоління, нібито мають сильні комплексні можливості ведення повітряного бою нарівні з американськими F-35.

"Літак володіє чудовою ситуаційною обізнаністю і може нести широкий спектр боєприпасів, включно не тільки з ракетами класу "повітря-повітря", а й з високоточними бомбами, а також ракетами класу "повітря-земля", — цитують оглядачі слова китайського фахівця Вея Дуншу.

Також наголошується, що у Пакистану не буде проблем з інтеграцією, оскільки ВПС країни давно використовують зброю та обладнання, закуплене в Китаї, — це винищувачі J-10C і JF-17, зенітно-ракетні комплекси великої дальності HQ-9BE, ЗРК середньої та великої дальності HQ-16FE і радарні комплекси тривимірного спостереження YLC-8E.

За словами Вея, FC-31 дасть змогу ВПС Пакистану отримати розрив у поколіннях літаків над своїми суперниками завдяки швидкому введенню в стрій повітряних сил, в той час, як суперник Ісламабаду, найімовірніше, не отримає стелс-винищувачі найближчим часом.

"Контракт також вигідний Китаю, оскільки, якщо Пакистан завершить угоду, інші країни, особливо близькосхідні, також можуть наслідувати його приклад", — підсумували оглядачі.

Зазначимо, що угода на придбання літаків може відбутися на тлі ескалації між Іраном і Пакистаном. Так, 17 січня іранські сили завдали повітряного удару за допомогою безпілотників і ракет по штабах сунітського угруповання "Джейш аль-Адль", яке Тегеран вважає терористичною організацією.

У відповідь Пакистан атакував іранські об'єкти в провінції Систан-о-Белуджистан, залучивши безпілотну авіацію та винищувачі. В Ісламабаді уточнили, що ударів було завдано по белуджських бойовиках в Ірані.