Іран завдав ракетного удару по Пакистану: загинули двоє дітей, подробиці (відео)

За інформацією влади, Іран використав ракети та безпілотники для ударів по штабах сунітського угруповання "Джейш аль-Адль". Комбінована атака призвела до жертв серед цивільного населення.

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Пакистан зробив серйозне попередження Ірану після того, як унаслідок порушення повітряного простору загинуло двоє дітей, а інші місцеві жителі дістали поранення. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, на яку посилається Reuters.

Офіційна представниця МЗС Пакистану Мумтаз Захра Балоч заявила, що Пакистан рішуче засуджує неспровоковане порушення його повітряного простору, яке скоїв Іран, що призвело до "загибелі двох невинних дітей і поранення трьох дівчат".

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За інформацією іранських державних ЗМІ, вони цілили по базам терористичної організації бойовиків "Джаіш аль-Адль" в Пакистані за допомогою безпілотників і ракет, а також знищили штаб-квартиру зазначеної терористичної групи.

Представники "Джаіш аль-Адль" раніше нападали на іранських військових та правоохоронців біля кордону з Пакистаном.

Пакистанський інформаційний канал Geo News - про заяву МЗС

За даними іранських державних ЗМІ, пакистанська територія, на яку націлили, називається "Зелена гора".

Ісламабад попередив, що інцидент може мати "серйозні наслідки" і є "абсолютно неприйнятним".

Зазначимо, що бази, які атакували прикордонний регіон в пакистанській провінції Белуджистан. Угруповання "Джейш аль-Адль"

Що відомо про "Джейш аль-Адль"

Сунітське бойове угруповання "Джейш аль-Адль" ("Армія справедливості") Тегеран вважає терористичною організацією. Наприкінці 2023 року "Джейш аль-Адль" взяла на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в іранській провінції Систан і Белуджистан, там загинули щонайменше 11 поліцейських. Це один із найбідніших регіонів Ірану, населений здебільшого сунітами белуджі — меншиною в переважно шиїтському Ірані. Угруповання називає своєю метою кращі умови життя для белуджі в Ірані.

Водночас 11 грудня, на військову базу в Пакистані увірвалася вантажівка, начинена вибухівкою, за кермом якої перебували бойовики-смертники пакистанського руху "Талібан". Унаслідок вибуху загинули щонайменше 23 пакистанських військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що в лютому 2023-го бойовики атакували поліцейську дільницю на півдні Пакистану в місті Карачі. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Техрік-і-Талібан".