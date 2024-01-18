Біля Авдіївки окупанти почали активно застосовувати бронетехніку, – спікер ЗСУ (відео)

Російські БМП та БТР часто висаджують піхоту й самі намагаються швидко втекти з поля боя, щоб не бути знищеними Силами оборони України.

В районі Авдіївки російські окупанти частіше застосовує бронетехніку. Олександр Штупун, речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку, в ефірі телемарафону повідомив подробиці.

Ворог активізував зусилля у цьому напрямку. БМП та БТР часто висаджують піхоту й самі намагаються швидко втекти.

"За три дні ворог втратив 41 бронемашину, серед них 17 танків – це по всій нашій операційній зоні", – пояснив він.

Речник додав, що російська авіація так не припиняє завдавати ударів. Майже тиждень щодобова кількість не опускається нижче 40.

Ситуація в районі Авдіївки від Генштабу ЗСУ

На Авдіївському напрямку, як йдеться у звіті від 18 січня, українські захисники й надалі стримують ворога. Українські війська зривають спроби російських загарбників оточити Авдіївку та зазнають значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки й самої Авдіївки та ще 14 атак — неподалік Сєверного, Невельського та Первомайського Донецької області.

Нагадаємо, 15 січня в ISW назвали території, які втратили Сили оборони в районі Авдіївки. Фахівці зазначили, що 14 січня під Авдіївкою Донецької області тривали позиційні бої, проте підтверджених змін на цій ділянці не зафіксовано. Проте в ISW зазначили, що окупанти просунулися шириною до 260 метрів та глибиною до 120 метрів на схід від Авдіївського коксохімічного заводу. Також підрозділи російської 114-ї мотострілецької бригади та 15-ї мотострілецької бригади наступали на південному сході від Авдіївського терикона.