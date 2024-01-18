Розмовлятимемо: Україна не може примусово мобілізувати українців за кордоном, — Данілов

За словами секретаря РНБО, Київ звертатиметься до інших країн із проханням про сприяння в мобілізації українців, які перебувають на їхній території.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не може примусово мобілізувати українських чоловіків, які перебувають за кордоном і отримали статус біженця. Про це він розповів в інтерв'ю азербайджанському виданню Report, опублікованому 18 січня.

Данілов зазначив, що Україна хотіла б мобілізувати чоловіків за кордоном, але не може, бо щодо них діють закони тих країн, у яких вони перебувають.

"Ми розуміємо, що людина, яка перебуває на території іншої країни, також підпорядковується законам цієї країни. Ми хотіли б, щоб вони повернулися, але примусово це зробити не вийде. Якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, ми не зможемо втрутитися. Адже в кожній країні є свої закони щодо людей зі статусом біженця", — сказав Данілов.

Він додав, що Україна звертатиметься до інших країн із проханням про сприяння в мобілізації українців, які перебувають на їхній території.

"Ми розмовлятимемо з іншими країнами, щоб вони допомогли нам повернути наших громадян, які мають статус біженця. Ми хочемо, щоб вони повернулися та захищали свою країну", — сказав Данілов.

Також він додав, що законопроєкт про мобілізацію, який зараз перебуває на розгляді Верховної Ради, покликаний внести корективи в процес призову та зробити його справедливим. На думку секретаря РНБО, законопроєкт не викличе серйозних невдоволень у населення.

"Просто люди поки що не бачать остаточного варіанту документа, і в них складаються різні думки. Але я впевнений, що новий закон буде справедливим, насамперед для тих, хто вступає до лав Збройних сил України", — сказав Данілов.

Нагадаємо, у комітеті Верховної Ради України з питань антикорупційної політики заявили, що в новому законопроєкті про мобілізацію передбачається відстрочка від призову для людей із інвалідністю. Пропонується не враховувати групу інвалідності військовозобов'язаних під час ухвалення рішення про мобілізацію. Замість цього кожен випадок розглядатимуть окремо.

Нагадаємо також, боєць 24-ї ОМБр В'ячеслав Журба дав пораду чоловікам, як підготуватися до служби в армії. Він зазначив, що важливо заздалегідь подбати про те, де проходитиме служба.