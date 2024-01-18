РФ уперше застосувала по Україні рідкісну 4-тонну ракету П-35, — оглядачі (фото)

За даними видання, П-35, імовірно, було збито, і, з огляду на її протикорабельне призначення, імовірно, її використовували для атаки об'єктів у південних регіонах України.

Росія застосувала рідкісну протикорабельну ракету П-35, вагою 4 тонни, під час ударів по Україні. Цю ракету, введену на озброєння ще 1962 року, було використано вперше, повідомляють оглядачі Defense Express.

Видання зазначає, що ракета відрізняється великими габаритами. Довжина ракети становить 10 метрів, маса — 4 тонни. Зазначається, що П-35 могла бути запущена як з берегового ракетного комплексу "Редут", так і з підземного об'єкта "Об'єкт-100".

Судячи з фотографій, П-35 було збито, і, з огляду на її протикорабельне призначення, імовірно, її використовували для нападу на об'єкти в південних регіонах України.

Фото: Defense Express Фото: Defense Express Фото: Defense Express

Попри свій вік, ракета П-35 все ще перебуває на озброєнні Росії. Вона застосовується, зокрема, у складі берегового ракетного комплексу "Редут". За останніми даними на 2021 рік, у Росії було в наявності 8 таких пускових установок.

Ракетний комплекс Редут Фото: Defense Express

Крім того, ракета П-35 входить до складу стаціонарного комплексу "Утес" (також відомого як "Об'єкт-100"), розміщеного під землею біля Балаклави, що в окупованому Криму. Існує всього два подібних комплекси — у Криму та на острові Кільдін у Баренцевому морі.

"Об'єкт 100" у Криму

Кримський комплекс "Об'єкт-100" був відновлений Росією після окупації півострова 2016 року і періодично здійснював пуски ракет. Планувалася також модернізація комплексу для встановлення пускових шахт під ракети "Онікс" і "Циркон". Ракети П-35 раніше також використовували на ракетних крейсерах проєкту 58, але вони всі вже списані.

Проте невідомо, яка конкретно модифікація ракети була залучена.

Ракета П-35 — характеристики

Дальність дії ракети П-35 становить до 300 км (за деякими джерелами у версії 3М44 — до 460 км), швидкість — до 1800 км/год (за іншими даними 2200 км/год), а розмір бойової частини досягає 930 кг.

Система наведення цієї протикорабельної ракети залишається класичною для свого часу, з інерціальною на маршовій ділянці та ввімкненням активної радіолокаційної головки самонаведення в кінцевій фазі. Профіль польоту, який визначає дальність у 400 метрів, 4 км або 7 км, передбачає зниження ракети на висоту 100 метрів перед ударом по об'єкту.

"Також було закладено можливість ураження наземних, точніше — берегових цілей. Але через систему наведення вони мали бути радіоконтрастними. Таким чином пуски ворогом ракет П-35 чимось стосуються застосування Х-22, які використовуються ним для терористичних ударів по містах", — резюмували оглядачі.

Нагадаємо, 17 січня західні ЗМІ писали, що оглядачі в Китаї, які вивчають застосування Росією гіперзвукових ракет, кажуть, що не можуть багато чому навчитися у Москви. Повідомляється, що китайські військові журнали протягом останнього року нерідко згадують про "Кинджали", оцінюючи їхні характеристики на тлі американських систем Patriot і війни загалом.