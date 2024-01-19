У Криму затонув російський корвет "Тарантул": в ISW розповіли, хто до цього причетний (фото)

Затонулий корвет типу "Тарантул" виявили у Графській бухті Севастополя. Російське судно могло затонути між 28 та 31 грудня 2023 року, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Українські удари по тимчасово окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет типу "Тарантул". Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 18 січня.

"Українські партизани та супутникові знімки підтвердили, що українські удари по окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет типу "Тарантул" поблизу Севастополя", — йдеться у повідомленні.

18 січня партизанський рух "Атеш" повідомив про виявлення затонулого корвета типу "Тарантул" у Графській бухті Севастополя. Згідно з супутниковими даними, наданими партизанами, судно затонуло між 28 та 31 грудня 2023 року.

Згідно з заявами російської та окупаційної влади Криму, 29 і 30 грудня 2023 року російські військові нібито відбили удари українських повітряних та морських дронів по Севастополю.

"Це підтвердження раніше невідомого успішного українського удару вказує на те, що нещодавня ударна кампанія України проти окупованого Криму, можливо, була більш успішною, ніж це було підтверджено відкритими джерелами", — заявили аналітики ISW.

В Інституті вивчення війни додали, що влітку 2023 року українські військові здійснили успішний удар по Чорноморському флоту Росії, що змусило окупантів відвести кораблі від основної бази в Севастополі.

Партизани "Атеш" розповіли, що сторожовий корабель типу "Тарантул", який затонув у Севастополі, було вкрадено росіянами у 2014 році. Це судно активно використовував ворог у бойових цілях.

"Непроста була доля судна, сподіваємося на цьому вона і закінчиться", — повідомило підпілля.

Сторожовий корабель типу "Тарантул"

Нагадаємо, 18 січня українське підпілля заявило про виявлення потопленого прикордонного сторожового корабля проєкту 205П "Тарантул" у Севастополі. За даними партизанів, судно могли підбити під час атаки морськими БПЛА по військових об'єктах ЗС РФ декілька тижнів тому.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня українські військові завдали удару по великому десантному кораблю "Новочеркасск" у тимчасово окупованій Феодосії. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, судно згоріло, екіпаж загинув, а вибух міг зачепити й інші кораблі поблизу.