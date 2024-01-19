Австралія утилізувала гелікоптери Taipan, які запитувала Україна: міністр назвав причину

Україна подала офіційний запит на отримання авіації через 3 місяці після того, як почався процес утилізації. До цього Канберра довго шукала покупців.

Австралія ухвалила рішення утилізувати гелiкоптери MRH-90 Taipan, яких у них є десятки штук, незважаючи на запит з боку України. Міністр оборонної промисловості Пет Конрой розповів, чому ЗСУ їх у результаті не отримають, передає Австралійська телерадіомовна корпорація.

За його словами, техніку було знято з озброєння армії Австралії і в Міноборони тривалий час шукали, кому їх можна було б продати. Зверталися до Airbus, а також компанії-підрядника НАТО Helicopter Industries, однак інтересу так ніхто й не виявив на той момент.

Незадовго до Різдва минулого року Україна надіслала запит до Австралії на те, щоб отримати гелікоптери, які будуть утилізовані, однак уряд офіційно відмовив їй.

"Цей запит надійшов через три місяці після початку стратегії утилізації", — заявив Пет Конрой.

Окремо він заявив, що Канберра шукатиме інші способи для того, щоб допомогти Україні у війні з Російською Федерацією. Послу Василю Мірошниченку запропонували провести брифінг із цього приводу.

Австралія відмовилася передавати гелікоптери Україні: деталі

Річ у тім, що у вересні 2023 року Австралія ухвалила рішення вивести з експлуатації транспортні гелiкоптери MHR-90 Taipan, які списали задовго до того, як це було заплановано.

Пов'язано це з інцидентом, який було зафіксовано під час одних із навчань, коли техніка розбилася і призвела до смерті 4 військових.

Згідно з планом списання мало відбутися 2037 року, однак через низку проблем це сталося раніше.

19 грудня 2023 року Україна надіслала свій запит до Австралії з цього приводу, однак отримала відмову. Українська громада на континенті вийшла на мітинг, адже незважаючи на певну небезпеку техніки, вона могла б допомогти в боротьбі з противником.

"У нас війна. Австралійський уряд чомусь хоче, щоб ми всі, платники податків, заплатили близько 2 мільярдів доларів, щоб утилізувати їх. Вони хочуть поховати гелікоптери в австралійській землі, забруднювати навколишнє середовище замість того, щоб допомогти другу в біді", — заявив організатор протесту Антон Богданевич.

Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що українська діаспора закликала Австралію не знищувати гелiкоптери MH90, адже вони могли б сильно допомогти на фронті в Україні. Учасники мітингу заявили, що Канберра говорить про підтримку Києва, однак пакунки допомоги стали не такими частими і меншими.