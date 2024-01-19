"Схрестили радянське з американським": Ігнат пояснив, як використовують гібридну ППО FrankenSAM

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, гібридні системи мають обмежену дальність у 15 кілометрів. Вони можуть ефективно забезпечувати захист військових і локальних об'єктів критичної інфраструктури.

Гібридні протиповітряні оборонні системи FrankenSAM не володіють дальньою дією і призначені для захисту інфраструктури та військових об'єктів. Про це під час національного телемарафону повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат зазначив, що вже раніше в Україні практикувалося об'єднання озброєння радянського і західного виробництва, прикладом чого слугувало використання ракет західного виробництва на радянських літаках, наявних у військовому арсеналі України.

"Це не є чимось новим. Американські та українські фахівці змогли "схрестити" радянське з американським. Така практика відбувається і з винищувачами. Наші винищувачі запускають американські ракети, які вдалося адаптувати. Це невелика кількість, також крилаті ракети Storm Shadow і Scalp. У даному випадку питання наших старих зенітних ракетних системах, а також ракети AIM-9, AIM-,7, які можуть працювати з цих радянських платформ", — зазначив Ігнат.

Він додав, що в умовах браку засобів ППО FrankenSAM може перекрити деякі потреби, однак цього недостатньо.

"Будь-які засоби, які можна поставити в стрій, які працюють, безумовно, будуть приносити величезну користь. Іншого виходу немає. Немає достатньої кількості. Ми не раз говорили — долітає, долітають у центр країни, на захід. Чому? Тому що більше треба засобів для того, щоб знищувати цілі", — розповів Ігнат.

Спікер підкреслив, що гібридні системи, про які йдеться, мають обмежену дальність, досягаючи десь 15 кілометрів. Проте вони можуть ефективно забезпечувати захист локальних об'єктів інфраструктури та військових об'єктів.

"Тому розраховувати, що ми можемо ними збивати на далеких відстанях не доводиться, але прикривати локально об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти чи щось інше — чому ні? Якщо є певний запас зенітних ракет, є куди їх встановлювати, будемо використовувати все, що можливо", — заявив Ігнат.

Спікер Повітряних сил також зазначив, що в Україні проводиться модернізація переносних зенітних ракетних комплексів для мобільних вогневих груп. Ця ініціатива передбачає оснащення комплексів тепловізійним обладнанням з метою підвищення точності ураження цілей.

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ППО FrankenSAM — що відомо

У жовтні 2023 року видання The New York Times повідомило про спільну роботу України і США над гібридними системами протиповітряної оборони, відомими як "FrankenSAM". Ці системи містять модернізовані радянські комплекси "Бук", обладнані зенітними ракетами калібру НАТО і сучасними радарами.

Міністр зі стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин 17 січня повідомив, що гібридна система протиповітряної оборони FrankenSAM успішно знищила "Шахед", що стало першим документованим успішним застосуванням цієї технології.