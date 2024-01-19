РФ вдарила по Одесі 4-тонною ракетою, яка раніше належала ЗСУ, — Defense Express

Рідкісна протикорабельна ракета П-35, виготовлена ще у 60-х роках минулого століття, раніше зберігалася в Криму. Після окупації півострова росіяни захопили військовий склад та розконсервували ракетне озброєння.

Росія намагається використовувати будь-які залишки ракетного озброєння для ударів по Україні. Про це в коментарі "Еспресо" сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, рідкісна 4-тонна протикорабельна ракета П-35, виготовлена ще у 60-х роках минулого століття, була збита під Одесою. Експерти проаналізували її уламки і дійшли висновку, що це — перший приклад використання ЗС РФ ракети П-35, яка була розроблена 1962 року.

"Спочатку ця ракета зберігалася в запасах української армії. Є радянський комплекс "Утес", який розміщений неподалік Балаклави, там було два дивізіони. Коли відбувся розподіл Чорноморського флоту, то Україна отримала ці комплекси. У 2014 році відбулася анексія Криму, ворог загарбав цю територію, і у 2019 році росіяни відновили один з дивізіонів, який був законсервований ЗСУ. Цей дивізіон був розташований у населеному пункті Резервне", — пояснив Згурець.

За його словами, зараз вже є припущення звідки саме запускали цю ракету і зазначив, що українська ППО може збивати такі ракети, але вони ще є у росіян у достатній кількості.

"Ракета П-35 є неточною, але потужною, як Х-22. Має дальність до 300 км, вага бойової частини 1 тонна. Вона навіть може використовувати ядерні бойові частини. Це свідчить про те, що Росія намагається використовувати будь-які залишки ракетного озброєння для ударів по наших містах", — сказав Сергій Згурець.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed. Унаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок в Одесі. Постраждали троє осіб. Заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов заявив, усі видимі цілі були збиті, але є кілька влучань в об'єкти цивільної інфраструктури уламків дронів.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 16 січня прогриміли вибухи. Окупанти могли застосувати ракети С-300.