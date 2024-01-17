РФ вдарила дронами по Одесі: БПЛА пошкодили житловий будинок, є постраждалі

В Одеській ОВА повідомили, що всі видимі цілі були збиті українськими силами ППО. Однак уламки влучили в об'єкти цивільної інфраструктури.

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У ніч на 17 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed. Унаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок в Одесі, про що написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Він зазначив, що постраждав чоловік віком 62 роки. Він отримав осколкове поранення. Пізніше Кіпер написав, що кількість постраждалих збільшилася до трьох осіб.

"Ще одна жінка 1955 р.н. і дівчина 1995 р.н. дістали поранення. Медики надають необхідну допомогу. З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб", — написав він.

Як розповів "Суспільному" заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов, усі видимі цілі були збиті, але є кілька влучень в об'єкти цивільної інфраструктури уламків дронів.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ повідомили про групу дронів, яка летіла в бік Одеси ще о 01:21 ночі. Вони рухалися в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 16 січня прогриміли вибухи. Окупанти могли застосувати ракети С-300. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що атаку здійснили двома ракетами. Унаслідок ударів є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.