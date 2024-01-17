Удар ЗС РФ по Харкову: у місті сталася пожежа, евакуювали 30 осіб, — ДСНС (фото)

У ДСНС повідомили, що на місці працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 осіб особового складу. Було виявлено кілька осередків загоряння у двох будівлях.

Related video

Унаслідок обстрілу Харкова 16 січня в центральній частині міста сталася пожежа. Одна з ракет влучила у триповерхову будівлю бездіяльної медустанови, частково зруйнувавши її. Про це повідомили в ДСНС.

Зазначається, що на момент прибуття пожежників було виявлено кілька осередків загоряння у двох будівлях. Загальна площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів. Також зафіксовано руйнування та пошкодження житлових та інших будівель.

Удар по Харкову Фото: ДСНС

"Працівниками ДСНС врятовано 1 жінку та евакуйовано 30 осіб. За попередньою інформацією, загалом постраждало 17 осіб. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 осіб особового складу ДСНС", — ідеться в повідомленні.

Також опубліковано фото з місця події.

Удар по Харкову Фото: ДСНС

Удар по Харкову Фото: ДСНС

Крім того, як розповів"Суспільному" речник облпрокуратури Дмитро Чубенко, лікарня, в якій була пожежа після влучання, — це приватна клініка, яка в момент ракетного удару не працювала. Пошкоджено фасади дво- і триповерхових будинків, а також будівлю комунального закладу

Удар по Харкову Фото: Суспільне.Харків

Удар по Харкову Фото: "Суспільне.Харків"

Нагадаємо, у Харкові ввечері 16 січня прогриміли вибухи. Окупанти могли застосувати ракети С-300. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що атаку здійснили двома ракетами. Унаслідок ударів є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

Як розповів Ігор Терехов, вдарили російські загарбники по центру міста, де немає жодної військової інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 17 осіб. Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків. У важкому стані перебувають 2 жінки. Також 12 осіб госпіталізовано, їхній стан оцінюють як легкої та середньої тяжкості.