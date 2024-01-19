"Дальність треба збільшувати": у РФ незадоволені ракетою Х-59МК

Сергій Шойгу заявив, що крилата ракета Х-59МК має дальність 250 км, що нижче навіть за заявлені 285 км.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав розробника та виробника далекобійних ракет МКБ "Радуга". Там він заявив, що ракета Х-59МК має погані характеристики. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на росЗМІ.

МКБ "Радуга" є частиною корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Вони відповідальні за низку крилатих ракет Х-22, Х-32, Х-59, Х-555, Х-101 та інших. Ракета Х-59МК має заявлену дальність 285 км, але реальна виявилась 250 км. За словами Шойгу, цього недостатньо.

"Ось про це я вам і хочу сказати — 250 км… Нам би потрібно дальність 300 та за 300 км. Бо те що ми сьогодні бачимо, у нас… Дальність треба збільшувати", — побідкався Шойгу.

Основні характеристики ракети Х-59МК

У виданні називають два варіанти, чому дальність не влаштовує главу Міноборони РФ, може бути наявність в ЗСУ ЗРК Patriot. Він має радіус у 160 км, а тому РФ має лише 90 км безпечної зони. Друга причина, яку називають у виданні, є очікувана поява в України західних винищувачів F-16.

Також очільник "Тактичного ракетного озброєння" Борис Обносов заявив, що вже є версія ракети з дальністю 310 км. Проте далі хід розмови не показали. В одному з моментів на тлі Х-59МК2 Шойгу доповідають, що бойову частину однієї з ракет збільшили з 450 до 800 кг. Мова не могла йти про Х-59МК2, бо вона має до 320 кг вибухової частини, а 450 кг є на крилатій ракеті Х-101. При цьому заявлено, що вартість ракети вдалося зменшити вдвічі.

Демонстраційний стенд, лютий 2023 року

Окремо у виданні звертають увагу на те, що розмова з Шойгу відбувалась на тлі одного й того ж демонстраційного стенда, який не змінився з лютого 2023 року.

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