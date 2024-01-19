Благодійники передали ГУР медичний гелікоптер Мі-2 МСБ-1 (фото)

Як зазначають в розвідці, медевакуація підвищує шанси для поранених бійців, які можуть знаходитись в зоні дії російської артилерії.

Головне управління розвідки Міноборони України отримало гелікоптер Мі-2 МСБ-1, який модернізували та оснастили благодійникам. Про це повідомляє пресслужба відомства.

В межах ініціативи Donate to Evacuate було зібрано 500 тисяч доларів на придбання та оснащення гелікоптера Мі-2. Також його обладнали всім необхідним для надання екстреної допомоги в повітрі. На борту є апарати штучної вентиляції легень та моніторингу серця, дефібрилятор, модуль для кисневої інгаляції, кисневий редуктор та електричний аспіратор для звільнення дихальних шляхів.

Зазначається, що гелікоптер Мі-2 повністю виготовлений в Україні від лопатей несучого гвинта до двигунів.

Мі-2 МСБ-1 Фото: пресслужба ГУР Міноборони

"Медичне обладнання на борту гелікоптера виготовлене провідним світовим виробником, швейцарським Weinmann, а навігаційне обладнання від Garmin. Вертоліт може нести вантаж до 700 кілограмів і здатен здійснювати посадку в дуже складних умовах, куди інша техніка не може дістатися", — пояснює пілот авіації ГУР МОУ "Маестро".

Також в розвідці зазначають, що Мі-2 МСБ-1 може виконувати евакуацію в зоні досяжності російської артилерії. Орієнтований час прибуття складає 15 хвилин після запиту. В залежності від стану поранених, гелікоптер може транспортувати:

трьох легкопоранених;

одного важкопораненого та двох легкопоранених;

одного пацієнта у вкрай важкому стані.

Мі-2 МСБ-1 розфарбували під контури українських областей Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Парамедик "Док" каже, що часто у важкодоступних місцях вмирають не через несумісну з життям рану, а через відсутність вчасної кваліфікованої лікарської допомоги. Тому аероевакуація збільшує шанс на те, щоб бійці вижили. Українській Мі-2 МСБ-1 летить на відстань до 600 км на швидкості до 200 км/год. Також на гелікоптер нанесли камуфляж для маскування. Патерн символізує єдність українців у прагненні збереження життя та волі, тому має контури українських областей.

Зазначається, що збором займались KSE Foundation, DefDev та Фундація Олени Зеленської.

Нагадаємо, 19 січня ЗМІ повідомили, чому Австралія вирішила утилізувала гелікоптери Taipan, а не передати їх Україні.