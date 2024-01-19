"Був украдений у 2014 році": ЗСУ могли знищити український корабель "Тарантул" у Криму (фото)

Партизани виявили потоплений корабель на пристані бухти "Графська" у Севастополі. Судно могли підбити під час атаки українськими морськими дронами наприкінці грудня 2023 року, розповіли в українському підпіллі.

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму затонув прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул". Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" 18 січня.

У ході розвідки агенти "Атеш" виявили потоплене судно на пристані бухти "Графська" за наступними координатами — 44.615763, 33.587110.

Сторожовий корабель "Тарантул"

Партизани вважають, що корабель міг бути підбитий під час атаки українськими морськими дронами по військових об'єктах Збройних сил Російської Федерації декілька тижнів тому.

Пізніше в "Атеш" зауважили, що затонулий корабель був українським, поки росіяни не вкрали його у 2014 році. Окупанти активно використовували його в бойових цілях.

"Корабель справді було вкрадено окупантами у 2014 році. Він активно використовувався ними у бойових цілях. Саме він і був затоплений. Непроста була доля судна, сподіваємося на цьому вона і закінчиться", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, українське підпілля показало фото українського корабля у Севастополі у 2012 році.

Український корабель "Тарантул" у Севастополі у 2012 році

Додамо, що на момент виходу публікації українське командування та окупаційна влада Криму не прокоментувала інцидент.

Сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул": що відомо

"Тарантул" — це тип радянського прикордонного сторожового корабля 3-го рангу та артилерійських катерів. Проєкт було розроблено в середині 1960-х років на основі ракетних катерів проєкту 205. Довжина судна складає 39,94 метра. Корабель може розвивати швидкість до 35,6 вузла.

У Севастополі затонув сторожовий корабель "Тарантул": що відомо

18 січня українські партизани заявили про затоплення сторожового корабля "Тарантул" у Севастополі. Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 18 січня повідомили, що судно могло потонути через українські удари по Криму наприкінці грудня 2023 року. Зокрема, це могло статися між 28 та 31 грудня.

Нагадаємо, 30 грудня жителі Севастополя в Криму чули гучні вибухи. За інформацією росЗМІ, відбулася атака надводного безпілотного літального апарату. У Міноборони РФ заявили, що безекіпажний катер МВС України нібито атакував у північно-західній частині акваторії Чорного моря, проте його було знищено з озброєння патрульного катера Чорноморського флоту.