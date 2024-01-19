"Не все буде добре": у НАТО закликали цивільних готуватися до "тотальної війни" з Росією

Керівник військового комітету Альянсу зазначив, що влада Швеції зробила правильно, коли на початку січня закликала своє населення готуватися до можливої війни.

Цивільне населення у цивілізованих державах повинно готуватися до можливого конфлікту з Росією. Про це заявив Роб Бауер, керівник військового комітету НАТО, повідомляє Sky News.

Він зазначив, що збройні сили вже знають як діяти, налаштовані на випадок війни. З його слів, цивільні громадяни також повинні бути готові до війни, яка здатна спричинити значні зміни у їхньому повсякденному житті.

Зі слів адмірала, населенню Альянсу потрібно усвідомити, що мир може не бути постійно сталим. Саме тому сили НАТО наразі готуються до конфлікту з російськими загарбниками. Він наголосив на тому, що це також промислова база і люди, які повинні чітко розуміти, що вони відіграють певне значення.

"Все починається з усвідомлення того, що не все можна передбачити і не все буде добре протягом наступних 20 років", — сказав він.

Бауер як приклад назвав Швецію. Він звернув увагу, що влада країни зробила правильно, коли на початку теперішнього місяця закликала своє населення вже готуватися до можливої війни.

НАТО організує навчання Steadfast Defender

НАТО готується до ймовірної конфронтації з Росією. У навчаннях візьмуть участь 90 000 військовослужбовців. Такий захід Альянсу є найбільшим за останні десятиліття.

Військові навчання, які триватимуть чотири місяці, мають на меті ще раз продемонструвати силу блоку та його готовність захищати всі країни-члени Альянсу від нападу. Швеція, яка є кандидатом на вступ до блоку, також братиме участь.

Маневри пройдуть у безпосередній близькості до кордонів Росії, зокрема на півночі Норвегії. Бундесвер надасть 12 000 солдатів, а також 3 000 транспортних засобів і 30 літаків. Британці нададуть авіаносець і кілька винищувачів F-35.

Нагадаємо, Велика Британія, як повідомили 15 січня у пресслужбі Міноборони країни, направить 20 тисяч військовослужбовців для участі у великих навчаннях НАТО в Європі Steadfast Defender. Авіаносна ударна група функціонуватиме на чолі авіаносця Queen Elizabeth.