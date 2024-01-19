Удар по інтересах США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: Китай обзавівся новим союзником

Президент тихоокеанського острова Науру Девід Адеанг заявив, що його країна відновить зв'язки з КНР. Пекін пообіцяв профінансувати соціальні програми та допомогти боротися з кліматичними змінами.

Рішення тихоокеанської острівної республіки Науру перейти від дипломатичних відносин із Тайванем до дипломатії з Китаєм на поточному тижні стане ударом по інтересах США на тлі періодичної активності КНР у регіоні. Про це пише Newsweek.

У своєму зверненні в понеділок президент Науру Девід Адеанг заявив, що його країна відновить зв'язки з КНР, і що цей крок відповідає інтересам країни.

Рішення ухвалили незабаром після того, як віцепрезидент Тайваню Лай Цзін-те — противник "возз'єднання" з КНР із Демократичної прогресивної партії — переміг на президентських виборах 13 січня. Таким чином, ДПП зможе контролювати виконавчу владу в країні третій термін поспіль.

США і Китай конкурують один з одним за вплив у південній частині Тихого океану. США віддають пріоритет іншим регіонам світу в той час, як Пекін пообіцяв профінансувати соціальні програми та допомогти сусіднім острівним державам боротися з кліматичними змінами.

Влада тихоокеанських островів також знає, що Вашингтон і Пекін прагнуть отримати доступ до найважливіших портів і військових баз у регіоні, а деякі прагнуть отримати свою вигоду від геополітичного суперництва двох країн.

Тайбей заявив, що шкодує про рішення Науру розірвати дипломатичні зв'язки "під натиском Пекіна". Лише 12 країн світу, 11 з яких входять до ООН, визнають уряд Тайванської Китайської Республіки.

Президент Науру Ліонель Айнгімеа і президент Тайваню Цай Інвень на зустрічі у 2019 році

У 2019 році Пекін аналогічним чином переманив на свій бік Соломонові острови. Президентка Цай Інвень заявила, що її уряд "не буде залучений у доларову дипломатію з Китаєм, щоб задовольнити необґрунтовані вимоги".

Представники Науру не надали детальних пояснень причин свого переходу на бік Пекіна. У США, як і в більшості країн світу, немає офіційних відносин із Тайванем. Але те, що країн, які офіційно визнають незалежність Тайваню, стає менше, підриває легітимність уряду і веде до політичної нестабільності.

У вівторок, 16 січня, під час візиту на Тайвань Лаура Розенбергер, голова Американського інституту на Тайвані (який, по суті, виконує роль посольства США), назвала рішення Науру "таким, що розчаровує".

"Тайвань — надійний однодумець і демократичний партнер. Ми закликаємо всі країни розширювати взаємодію з Тайванем і продовжувати підтримувати демократію, гарне врядування, прозорість і дотримання верховенства закону", — заявила Розенбергер.

Нагадаємо, що 9 січня на території Тайваню лунала повітряна тривога, коли Китай запустив над островом ракету із супутником.

Також повідомлялося, що наприкінці грудня ВМФ Китаю отримали новий десантно-штурмовий корабель для можливої висадки на Тайвань.