Естонія створить мережу з 600 бетонних бункерів на кордоні для захисту від нападу Росії, – ЗМІ

Близькі інфраструктурні зв'язки, такі як Балтійська залізниця, а також спільна електромережа дають змогу Естонії, Латвії та Литві вибудовувати спільну оборону проти РФ.

Країни Балтії побудують лінію оборони від Росії на східному кордоні, а Естонія планує створити мережу з 600 бетонних бункерів. Про це повідомляє Рostimees.

Естонський президент Алар Каріс розповів, що саме країни Балтії є першою лінією оборони НАТО у разі потенційної загрози. Він назвав це основною причиною для інвестицій в оборону, а регіон у військовому і політичному плані одним цілим.

"Сьогодні я запевнив своїх колег, що Естонія готова солідарно допомагати нашим сусідам під час усіх можливих криз, будь то безпека кордонів, підводна інфраструктура чи навіть військова загроза", – пояснив керівник держави.

Каріс наголосив на тому, що Естонія є лідером балтійського співробітництва. Близькі інфраструктурні зв'язки, такі як Балтійська залізниця, а також спільна електромережа дають змогу вибудовувати спільну оборону.

"Ми завжди також дивимося в майбутнє, оскільки добре знаємо, що якщо ми плануємо щось разом, ми досягаємо більшого. Це було доведено у нашій оборонній співпраці, захисті кордонів та інших сферах", – сказав Каріс.

Президент Естонії Алар Каріс на зустрічі зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом і литовським колегою Гітанасом Науседою в Таллінні. Політик наголосив, що Європейський Союз повинен змінюватися шляхом реформ і знайти рішення для перемовин стосовно вступу України і Молдови.

Нагадаємо, 9 січня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас під час пресконференції заявила, що Естонія буде вносити наступні 4 роки по 0,25% від свого ВВП на оборонну підтримку України. З початку 2022 року військова допомога Україні склала 500 млн євро. В наступні 4 роки Естонія надаватиме Києву по 0,25% від ВВП на оборонну підтримку.