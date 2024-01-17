Хоче послабити НАТО: Путін створює умови для ескалації проти країн Балтії, — ISW

За словами аналітиків, Путін показав, що РФ не зацікавлена в сумлінних переговорах з Україною.

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Президент Росії Володимир Путін створює умови для майбутньої ескалації проти Литви, Латвії та Естонії. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 16 січня йдеться про те, що глава Кремля під час зустрічі з главами муніципальних утворень регіонів Росії заявив, що Латвія та інші країни Балтії нібито викидають етнічних росіян в інші держави. А така ситуація "безпосередньо впливає на безпеку" РФ.

Аналітики зазначили, що Путін робить, імовірно, як частину ширшої спроби з ослаблення НАТО.

При цьому в ISW не помітили жодних ознак того, що атака Росії проти балтійських держав є неминучою або навіть імовірною. Найімовірніше, Путін просто хоче створити інформаційні умови для майбутніх агресивних дій Росії за кордоном. Приводом буде захист співвітчизників. Приміром, ще в середині грудня 2023 року Путін погрожував Фінляндії.

Також аналітики зазначили, що Путін показав, що РФ не зацікавлена в сумлінних переговорах з Україною. Він повторив свої звинувачення в нібито поширеності в Україні нацизму. Крім того, за його словами, українська "формула миру" насправді є продовженням заборони президента України Володимира Зеленського на переговори з РФ.

"Кремлю, мабуть, не вистачає послідовної основи для поточних російських наступальних операцій, яку можна було б представити російській громадськості, незважаючи на те, що Путін, схоже, часом використовує свою роль головнокомандувача російською збройною силою в рамках своєї передвиборчої кампанії", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 16 січня заявив, що Путін хоче, щоб війна в Україні тривала. За його словами, президент РФ намагається нормалізувати те, що мало б закінчитися у 20 столітті, зокрема масові депортації та стирання з лиця землі цілих населених пунктів.