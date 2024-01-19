Війська Росії зосереджують зусилля для окупації агломерації Слов'янськ–Краматорськ, – полковник ЗСУ (відео)
Окупаційні підрозділи прагнуть взяти під контроль Часів Яр, оскільки саме цей населений пункт є "ключем" від української оборони в районі Краматорська та Слов'янська.
Російські війська прагнуть захопити військову агломерацію Слов'янськ — Краматорськ, тому зосереджують відповідні зусилля для реалізації своїх задумів. Полковник ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив подробиці.
Він зазначив, що окупанти й надалі прагнуть реалізувати свою стратегію, в якій повна окупація Донеччини й Луганщини це основне. Під контролем української армії й досі залишається невеличка частина Луганщини. Значна територія Донеччини також контролюється ЗСУ.
"Ворог буде зосереджувати свої зусилля для того, щоб взяти під контроль військову агломерацію Слов'янськ – Краматорськ", – пояснив він.
Полковник ЗСУ додав, що поблизу Бахмута відбувається активізація бойових дій. Окупаційні підрозділи прагнуть взяти під контроль Часів Яр. Саме цей населений пункт й і є ключем від нашої оборони в районі Краматорська й Слов'янська.
Ворог намагатиметься, як вважає експерт, зрізати Вугледарський виступ. Такі дії дозволять рушити в напрямку Краматорська та Слов'янська через Костянтинівку.
"Ми й бачимо серйозну активізацію ворожих військ на Лиманському напрямку", – додав військовий.
Нагадаємо, 18 січня Олександр Штупун, речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку, заявив, що в районі Авдіївки російські окупанти частіше застосовує бронетехніку. Ворог активізував зусилля у цьому напрямку. БМП та БТР часто висаджують піхоту й самі намагаються швидко втекти. Речник додав, що російська авіація так не припиняє завдавати ударів. Майже тиждень щодобова кількість не опускається нижче 40.