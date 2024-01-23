Разом проти Китаю. Як посилити співпрацю союзників AUKUS

Китай, Росія та Північна Корея розвивають військові та технологічні зв'язки після початку російсько-української війни. Відповідно США та їхнім союзникам необхідно терміново зосередитися на доведенні нових технологій до стадії застосування.

Угода AUKUS між Австралією, Великою Британією та США стала зразком військово-технічного співробітництва в Євроатлантичному та Індо-Тихоокеанському регіонах. Реалізація угоди пов'язана зі значними труднощами. Однак важливо, щоб програма AUKUS увінчалася успіхом, оскільки це сміливий і новий підхід до військового співробітництва, який зміцнить міць союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні

Фокус переклав статтю Даніеля Фіотта про співпрацю в межах угоди AUKUS.

Тристороння угода — це ще й інвестування в нові летальні технології, що являє собою спробу Австралії, Великої Британії та Сполучених Штатів використовувати технології та розвивати наукові інновації, щоб протистояти ресурсній базі Китаю, його науковим здобуткам та застосуванню ним летальних технологій у таких галузях, як протиракетна оборона і військово-морські сили.

Незважаючи на перспективність AUKUS, програма просувається з великими труднощами. Три союзники вже мають справу із політичними проблемами, пов'язаними з передачею та обміном технологіями між ними. Я вважаю, що переваги і перешкоди AUKUS можуть послужити прикладом для технологічного співробітництва між Євроатлантичним та Індо-Тихоокеанським регіонами. Це починання важливе, оскільки поглиблення технологічного і промислового співробітництва сприяє зміцненню і взаємозв'язкам союзницьких структур в обох регіонах.

AUKUS та оборонні інновації

Після створення AUKUS австралійський уряд прагне до зміцнення своєї оборонно-промислової бази. AUKUS називають локомотивом західних військово-технічних інновацій. Перша складова тристороннього пакту спрямована на придбання Австралією атомних підводних човнів. Другий компонент націлений на розвиток передових технологій і можливостей. Очевидна мета AUKUS — протистояти посиленню Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні завдяки розвитку автономних систем, квантових технологій, штучного інтелекту, кіберзахисту, радіоелектронної боротьби і гіперзвукових технологій. AUKUS також спонукав Австралію до оновлення своєї національної оборонної позиції.

AUKUS називають локомотивом західних військово-технічних інновацій Фото: DVIDS

У Стратегічному огляді національної оборони до 2023 року другий компонент AUKUS і розвиток технологій загалом розглядаються як ключ до збереження асиметричної технологічної переваги в Індо-Тихоокеанському регіоні та стримування зростання Китаю і його партнерів. Австралія виділила кілька мільярдів австралійських доларів до 2023 року на інвестиції в оборону та інновації. Австралійський уряд доповнив раніше створений Австралійський центр оборонних інновацій (DIH) нещодавно створеним Прискорювачем передових стратегічних можливостей (ASCA). Відповідно до Стратегічного огляду Австралії на 2023 рік, Прискорювач інвестуватиме 3,4 мільярда австралійських доларів упродовж наступного десятиліття в такі пріоритетні галузі, як гіперзвукові ракети, спрямована енергія, автономні системи, квантові технології, інформаційна війна і далекобійні вогневі засоби. Взявши на себе функції оборонного інноваційного центру та Фонду технологій наступного покоління, Прискорювач передових стратегічних спроможностей виконує унікальне завдання із забезпечення швидкого тестування, розроблення та закупівлі інноваційних технологій для вирішення пріоритетних військових завдань, визначених у Стратегічному огляді оборони 2023 року. До них належать: підводна війна, поліпшена цілевказівка, амфібії, відмова в доступі, контроль над морем, протиповітряна і протиракетна оборона та логістичні можливості.

Австралія наслідує приклад своїх партнерів і союзників по AUKUS, надаючи набагато більшого значення оборонним інноваціям. Показово, що оновлені стратегії австралійського уряду в галузі нових і летальних технологій та інновацій дуже подібні до інноваційних ініціатив, що реалізуються наразі Японією, Південною Кореєю, а також членами й союзниками НАТО та Європейського Союзу.

Японія створила Агенцію із закупівель, технологій і логістики (ATLA) у 2015 році. Відтоді уряд переглянув свою національну стратегію передачі технологій, щоб стимулювати співробітництво з партнерами і союзниками. Франція створила Агентство оборонних інновацій та Фонд оборонних інновацій для сприяння інноваційним інвестиціям на суму понад 750 мільйонів євро на рік до 2025 року. У НАТО тепер є свій інноваційний фонд обсягом понад 660 мільйонів євро на рік приблизно до 2038 року. Альянс також узяв під своє крило Прискорювач оборонних інновацій для Північної Атлантики, який об'єднуватиме частину коштів Інноваційного фонду НАТО і венчурний капітал для інноваційних проєктів. Крім того, Європейський Союз інвестує два мільярди євро в межах програми оборонних інновацій ЄС і вже створив власний центр оборонних інновацій.

Ділитися — значить піклуватися?

Австралія та її партнери явно дотримуються схожих стратегій під час розвитку оборонних інновацій та розроблення нових і летальних технологій. Загалом це виражається у виділенні додаткових коштів та інвестицій, але в основі таких ініціатив, як Прискорювач передових стратегічних можливостей, лежить прагнення подолати розрив між державним і приватним секторами. Спеціалізовані агентства і технологічні прискорювачі покликані стимулювати співробітництво між військовими, оборонними відомствами, дослідниками, вченими і венчурними інвесторами. Однак, крім технологічних "примочок" і створення нових органів, такі організації повинні довести доцільність державних інвестицій. Зрештою, єдиним критерієм успіху є те, наскільки нові та летальні технології реально вплинуть на ефективність, довговічність і стійкість військового потенціалу. У цьому сенсі необхідно приділяти більше уваги "обороні", а не тільки "інноваціям".

Ще одним ключовим чинником військово-технічного співробітництва є проблема передачі та обміну технологіями. Обмін інформацією про оборонні інновації та програми розвитку потенціалу між урядами, як відомо, ускладнений, оскільки уряди і фірми прагнуть захистити свої права на інтелектуальну власність. У випадку з AUKUS уже є побоювання, що "застарілі правові та нормативні умови" можуть поставити під загрозу "повноцінну реалізацію програми AUKUS". Екстериторіальні правила та обмеження Сполучених Штатів були розроблені для захисту американських промислових інтересів і забезпечення того, щоб секретні військові технології та ноу-хау не потрапили до супротивників. Однак ці ж законні заходи регулювання можуть негативно вплинути на співпрацю союзників зі Сполученими Штатами через побоювання, що технології (включно з програмним і апаратним забезпеченням), які включають компоненти, технології та/або програмне забезпечення американського виробництва, потраплять під обмеження.

Ключовим союзникам і партнерам у Євроатлантичному та Індо-Тихоокеанському регіонах не слід очікувати, що США найближчим часом переглянуть свої експортні обмеження

Ключовим союзникам і партнерам у Євроатлантичному та Індо-Тихоокеанському регіонах не слід очікувати, що США найближчим часом переглянуть свої експортні обмеження, навіть якщо необхідність обміну технологіями між партнерами і союзниками в галузі нових і летальних технологій очевидна. Одним із непередбачуваних наслідків цих правил є те, що країни-союзники та партнери можуть прагнути до активізації інноваційних зусиль на взаємній основі. Наприклад, Австралія і Франція використовували свої двосторонні консультації, щоб закликати до активнішого промислового співробітництва в космічній та інших галузях, а також до тіснішого оперативного і логістичного співробітництва у сфері оборони. Оборонно-промислові зв'язки між Австралією і Німеччиною поглибилися після однієї з найбільших експортних угод з постачання понад сотні бронетранспортерів Boxer. Іспанія та Австралія також підтримують тісні зв'язки в галузі оборонної промисловості: так, іспанська суднобудівна компанія Navantia бере активну участь у будівництві надводних кораблів Королівського австралійського флоту.

Однак євроатлантична та індо-тихоокеанська співпраця через НАТО або Європейський Союз також має свої обмеження. Наприклад, інноваційний фонд НАТО щойно був створений кількома союзниками, але він ще офіційно не відкритий для співпраці з 4 країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону. Те ж саме можна сказати і про Прискорювач оборонних інновацій для Північної Атлантики, хоча компанії з Індо-Тихоокеанського регіону зі штаб-квартирою в одній з країн-членів НАТО можуть подати заявку на отримання підтримки. Проєкти Європейського союзу з постійного структурного співробітництва (PESCO) в галузі оборони нещодавно були відкриті для таких партнерів, як Сполучені Штати і Велика Британія. Крім того, Європейське оборонне агентство має адміністративні домовленості щодо обміну інформацією про оборонні технології з Норвегією, Швейцарією, Сербією, Україною, США, Європейським космічним агентством та Організацією зі спільного співробітництва в галузі озброєнь. Однак жодна з цих структур ЄС не охоплює співпрацю з такими державами, як Австралія, Японія або Південна Корея.

На сьогодні не існує єдиної системи співробітництва, в межах якої союзники і партнери по Євроатлантичному та Індо-Тихоокеанському регіонах могли б обмінюватися технологіями або брати участь у спільних оборонних інноваціях. Співпраця в галузі оборонних інновацій відносно добре розвинена в Євроатлантичному регіоні, але ключовим завданням стане об'єднання зусиль в Індо-Тихоокеанському регіоні з азійсько-тихоокеанською четвіркою. AUKUS і Глобальна програма бойової авіації — спроби такого об'єднання, але їх навряд чи можна вважати остаточною відповіддю на дії Китаю та інших держав-ревізіоністів. Якщо однією з цілей є підвищення військової оперативної сумісності між Індо-Тихоокеанським і Євроатлантичним регіонами, то обмін інформацією та розвиток нових і летальних технологій матимуть життєво важливе значення.

Виклик інноваціям

Навіть якщо реформи експортних обмежень, яка могла б значно полегшити обмін технологіями між Євроатлантикою та Індо-Тихоокеанським регіоном, поки що не передбачається, ніщо не заважає розширенню оперативного співробітництва між військовими двох регіонів. Прискорювач передових стратегічних можливостей демонструє необхідність конвертації інноваційних технологій у військову перевагу, що є спільною метою всіх партнерів і союзників у Євроатлантичному та Індо-Тихоокеанському регіонах. Зокрема, необхідно уникати інвестування в інновації заради самих інновацій і якнайшвидше переходити до перевірки концепції та комерціалізації. Щоб переконатися в тому, що оборонні інновації окупаються, державам будуть потрібні докази у вигляді спільних військових навчань і демонстрації технологій.

Уже відомо, що окремі військово-морські сили, зокрема американські, британські, французькі та німецькі, наразі проводять випробування інноваційних технологій, як-от зброя спрямованої енергії. ВМС США, наприклад, уже випробували на суходолі в Нью-Мексико нову систему зброї спрямованої енергії, яка в перспективі буде використовуватися для ураження безпілотників і дозвукових крилатих ракет на морі. Французькі ВМС тестували подібну систему зброї на борту невідомого надводного корабля у 2023 році. Згодом і багато інших держав, включно з Австралією, володітимуть передовими системами зброї спрямованої енергії. Відповідно наявні багатосторонні навчання зі співробітництва на морі, як-от "La Perouse" або інші формати, стануть ідеальною можливістю для випробування і демонстрації нових і летальних технологій, як-от зброя спрямованої енергії.

США та їхнім союзникам необхідно терміново зосередитися на доведенні технологій до стадії застосування, зокрема лазерної зброї Фото: wiki

Крім того, співпраця в галузі оборонних інновацій між країнами Євроатлантики та Індо-Тихоокеанського регіону не обов'язково має бути пов'язана з дослідженнями і розробками. Наприклад, країни Азійсько-Тихоокеанського регіону, ЄС і НАТО могли б продовжувати нарощувати співробітництво в галузі поставок критично важливих мінеральних ресурсів для захисту і безпеки ланцюжків поставок технологій. У ширшому сенсі країни Євроатлантики та Індо-Тихоокеанського регіону можуть активізувати зусилля з розширення обміну вченими і дослідниками. У цьому сенсі будь-яке обговорення співробітництва в галузі оборонних інновацій швидко перетворюється на ідею про розширення економічних відносин за межі питань передачі технологій і регулювання прав інтелектуальної власності.

Все це необхідно розглядати в ширшому контексті. Китай, Росія та Північна Корея розвивають військові та технологічні зв'язки після початку російсько-української війни. Оскільки Північна Корея і Росія перебувають під санкціями, у цих країн з'явився додатковий стимул для співробітництва в технологічних галузях, які можуть посилити взаємні "фінансові, кібернетичні та бойові" можливості. Аналіз також вказує на поглиблення китайсько-російського військово-технічного співробітництва в таких галузях, як звичайні підводні човни, тактичні ракети, штучний інтелект і космічні системи. Союзникам і партнерам в Індо-Тихоокеанському та Євроалантичному регіонах необхідно стежити за тим, щоб цей рівень військово-технічного співробітництва між ревізіоністськими державами залишався під контролем.

США та їхнім союзникам необхідно терміново зосередитися на доведенні технологій до стадії застосування. Кожен партнер і союзник зобов'язаний збільшити оборонні інвестиції в інновації та військові технології, але звичної схеми створення нових інноваційних фондів і/або агентств може виявитися недостатньо, щоб конкурувати з ревізіоністськими державами. Хоча важливі кроки зі зміцнення військово-технічного співробітництва — наприклад, AUKUS, НАТО-Азійсько-Тихоокеанська четвірка, Європейський Союз та інші — в Євроатлантиці та Індо-Тихоокеанському регіоні дуже важливі, необхідно більше амбіцій. У зв'язку з війною в Україні багато оборонно-промислових баз перебувають на межі своїх можливостей у виробництві навіть базового обладнання, як-от боєприпаси, але попереду на них чекають ще більш серйозні випробування у виробництві високотехнологічних і летальних систем у великих обсягах.

Про автора

Даніель Фіотт — професор, керівник програми з оборони та розвитку держави в Центрі безпеки, дипломатії та стратегії (CSDS) Брюссельського вільного університету. Він також є гостьовим співробітником Королівського інституту міжнародних і стратегічних досліджень Елькано, розташованого в Мадриді.

Цю роботу було підготовлено за підтримки програми НАТО "Наука для миру і безпеки". Вона є частиною проєкту з вивчення майбутнього Індо-Тихоокеанського регіону та НАТО, і автор висловлює подяку учасникам конференції, організованої в межах проєкту 11 травня 2023 року в Канберрі (Австралія), яку приймав Австралійський інститут стратегічної політики.