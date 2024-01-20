Мобілізація в Україні: кого з ухилянтів можуть посадити до в'язниці на 5 років

Існують різні види покарання за порушення військового обов'язку. Вони залежать від ступеня суспільної небезпеки, розповіли адвокатка Марина Бекало.

В Україні для чоловіків, які ухиляються від призову на військову службу, передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Про це повідомила адвокатка Марина Бекало в коментарі "ТСН.ua".

Вона наголосила, що за порушення військового обов'язку застосовуються різні види відповідальності, які залежать від ступеня суспільної небезпеки.

Покарання за порушення правил військового обліку

Бекало зазначила, що порушення правил військового обліку полягає у невиконанні обов'язку перебувати на обліку за задекларованим місцем проживання, або неповідомлення ТЦК та СП про зміни в облікових даних.

"Такі дії кваліфікуються за статтею 210 КупАП як невиконання правил військового обліку, за що передбачено адміністративний штраф у розмірі 510-850 гривень", — сказала Марина Бекало.

Покарання за ігнорування повістки

Зі слів адвокатки, що за ігнорування повістки — неявка за повісткою, відмова від її отримання чи проходження ВЛК — передбачений штраф. Такі дії кваліфікується за ст. 210-1 КУпАП як порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За це передбачено адміністративний штраф у розмірі 3400-5100 гривень.

Покарання за ухилення від призову

Такі дії чоловіка кваліфікуються як кримінальне правопорушення за ст. 336 Кримінального кодексу. Зокрема, підставою для цього є відмова чоловіка проходити військову службу.

"Обов’язковими елементами для утворення складу кримінального правопорушення за цією статтею є визнання військовозобов’язаного придатним до військової служби за висновком ВЛК, та його нез’явлення в призначений день та час до пункту збору безпосередньо на військову службу без поважних причин", — пояснила адвокатка.

Вона додала, що ухилення від призову карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, під час мобілізації студенти не підлягають призову та можуть отримати відстрочку на період навчання. Проте вона перестає бути дійсною після досягнення чоловіком 21-річного віку.

Раніше повідомлялося, що певні підприємства та організації можуть забронювати своїх працівників від мобілізації. Проте існує категорія чоловіків, якій заборонено надавати бронь.