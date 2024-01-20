Росіяни "мобілізують" пенсіонерів: у ЦНС розповіли, що задумали у Кремлі

Ворог залучив пенсіонерів до пропагандистських гуртків. За це літні люди отримуватимуть додаткові продуктові набори та ліки, розповіли координатори підпілля.

На тимчасово окупованих територіях ворог вирішив залучити пенсіонерів для поширення пропаганди. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Пропагандисти з Москви вирішили залучити до своїх заходів пенсіонерів. За зразком діючих на території РФ "загонів Путіна", які складаються з пенсіонерок, які мають хороші навички комунікації", — йдеться у повідомленні.

У тимчасово окупованому Енергодарі ворог створив перший подібний осередок, який назвав "совет ветеранов". Пенсіонери повинні на камеру місцевим виданням розповідати, наскільки їм погано жилося в Україні. Тоді як ближче до "виборів" президента у березні ці особи здійснюватимуть агітацію за Володимира Путіна. Натомість за участь у пропагандистських гуртках літні люди отримуватимуть додаткові продуктові набори й ліки.

"Таким чином кремль намагається мобілізувати покоління, яке ще пам’ятає що таке радянський "комсомол" та найбільше ностальгує за СРСР. Саме вони будуть розказувати, яке "велике майбутнє" мешканцям ТОТ будуватиме "верховний лідер" з Кремля", — наголосили координатори підпілля.

У ЦНС зауважили, що такими діями ворог намагатиметься переконати молодше нейтральне до російської окупації покоління у правильності дій армії РФ. У Центрі додали, що кримінальна відповідальність передбачена за свідому участь у пропагандистських організаціях, сприяння й виправдовування тимчасової окупації України.

Нагадаємо, 17 січня представник Центру національного спротиву розповів, що до тимчасово окупованого Маріуполя прибуло близько 50 тисяч російських співробітників та представників країн Центральної Азії.