"Мосфільм продакшн": окупанти підмонтували себе у центрі Авдіївки, — соцмережі (відео)

Російські вояки "засвітилися" на околицях Авдіївки і змонтували кадри, ніби вже перебувають у міській забудові.

Російські окупанти "підмонтували" собі перемоги в місті Авдіївка на Донеччині. Вони, перебуваючи на околиці міста, показали, ніби прохажуються центром міста. Про це повідомляють в українському телеграм-каналі Combat footage UA.

"Мосфільм продакшн. Р*саки познімали відоси десь на околицях Авдіївки, а потім в кінці вставили фрагмент з українського відео, ніби це вони їдуть вулицями Авдіївки", — йдеться в повідомленні.

Так, окупанти виклали в мережу півторахвилинне відео, де група російських вояків йде нібито в міській забудові Авдіївки. На кадрах вони пересуваються на тлі понищених будівель. Далі вони примонтували відео, зняте українськими захисниками, ймовірно з авто, яке їде вулицями зруйнованого міста і за іншої погоди.

Нагадаємо, що 18 січня бійці сил оборони розповіли, що окупанти добивають в Авдіївці своїх поранених. Про це свідчить перехоплення, яке отримали українські бійці..

Раніше офіцер ЗСУ розповів, що Авдіївку штурмують російські морпіхи. На їхню мотивацію впливають наркотики, пропаганда і загороджувальні загони.