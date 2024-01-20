"Путін питав мене, коли Росію запросять приєднатися до НАТО", — ексголова Альянсу

У разі перемоги в Україні РФ почне війну проти Молдови, Вірменії та Казахстану, а НАТО треба навпаки вселити Кремлю думку, що вони можуть викликати конфлікт, каже Джордж Робертсон.

Росія сама була не проти стати частиною НАТО і президент РФ Володимир Путін навіть запитував про це у представників військового Альянсу. Про це в коментарі "Голосу Америки" сказав лорд Джордж Робертсон, колишній голова НАТО.

За його словами, ця розмова відбулася під час особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Путін питав мене, коли Росію запросять приєднатися до НАТО", — сказав Робертсон.

Він відкинув припущення, що Путін обдурив Захід.

"Я не думаю, що він брехав. Він змінився. Щось всередині нього живило цю ідею відтворити повагу, захоплення Радянським Союзом. Він дуже тонкошкірий", — сказав ексголова НАТО.

На його думку, у разі перемоги в Україні РФ почне війну проти Молдови, Вірменії та Казахстану.

"Він зачистить Молдову, Вірменію, Казахстан – створить там буфер", – сказав Робертсон.

На відміну від страху ескалації війни, вважає ексочільник НАТО, альянс навпаки повинен вселити Кремлю думку, що вони можуть викликати конфлікт.

"Бо конфлікт із НАТО призведе до поразки Росії", – сказав лорд.

Нагадаємо, що 20 січня керівник окружного відділення Республіканської партії штату Нью-Йорк Борис Пінкус заявив, що Україні можуть запропонувати розпочати процес вступу до НАТО у липні 2024 року.

20 січня дипломат, експерт із міжнародних відносин Руслан Осипенко повідомив, що нерішучість НАТО лякає Захід.