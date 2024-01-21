До ударів по нафтовому терміналу та пороховому заводу у РФ причетне ГУР, — Financial Times

Як пишуть журналісти, за словами очільника ГУР Кирила Буданова, розвідка продовжить виконувати свої спецоперації, як і раніше.

Українська розвідка часто здійснює атаки як на тимчасово окупованій території РФ, так і в самій Росії. Зокрема, ГУР причетне до нещодавньої атаки на нафтовий термінал та пороховий завод у РФ. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що лише цього тижня розвідка завдала удару безпілотниками по нафтовому терміналі у Санкт-Петербурзі, пороховому заводі та нафтобазі у Брянській області.

"Така зухвала тактика часом дратує західних прихильників України. Дехто побоюється, що вона спровокує жорстоку і, можливо, навіть ядерну відповідь з боку російського президента Володимира Путіна. Голову розвідки не хвилюють такі побоювання, і він обіцяє продовжувати працювати в глибині Росії, щоб саботувати військову машину Путіна", — пишуть журналісти.

Тим часом сам Кирило Буданов заявляє, що українська розвідка й надалі продовжуватиме робити те, що робила.

Удари по об’єктах в РФ

19 січня російські медіа повідомили, що у Котовську було атаковано Тамбовський пороховий завод. Зазначалося, що ціллю був цех, де змішують продукцію. Безпілотник начебто впав біля однієї з будівель підприємства, а його виявили працівники, які працювали у нічну зміну. Працівників заводу евакуйовували та на місце викликали саперів.

Також 19 січня у Росії заявляли про атаку безпілотників на місто Клинці. За словами губернатора області Олександра Богомаза, було скидання боєприпасу на нафтобазу. Представник ГУР Андрій Юсов пояснював, що з нафтобази у Клинцях постачалися паливно-мастильні матеріали для російських військових.

Пошкодження об’єкта зриває графіки постачання та додає більші можливості для маневру українським військовим.

18 січня у Міноборони РФ заявляли про збиття одного безпілотника над Московською областю та перехоплення ще одного БПЛА над Ленінградською областю. Російські Telegram-канали писали про спробу атаки на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, як повідомляють журналісти, у Смоленській області було атаковано авіаремонтний завод. Імовірно, що за атакою стоїть українська розвідка. У цій же області є авіаційний завод, який осінню минулого раку також було атаковано.

Як розповідав військовий оглядач Bild Юліан Рьопке, такі атаки на російські об’єкти можуть налаштувати жителів Росії проти Володимира Путіна. Окрім того, ситуація у РФ може погіршитися. Причиною цьому є безпілотники з реактивним двигуном, які нещодавно представили в Україні. Зокрема, російській протиповітряній обороні буде складніше їх збивати та вони зможуть долітати до цілей швидше.