"Це вже дядько": командир штурмовиків різко висловився про мобілізаційний вік в Україні (відео)

Чоловік у 25 років — свідома, доросла людина, а на фронті — вже "дорослий дядька". За словами штурмовика, мобілізаційний вік в Україні потрібно знизити до 22-х.

Мобілізаційний вік в Україні потрібно знизити до 22 років, а Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) мають побудувати діалог із суспільством, адже у військозобов'язаних дотепер є переконання, ніби в армії нічому не вчать і немає зброї. Про це командир 1-го механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) Збройних сил України з позивним "Бот" сказав в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

Командир різко висловився про мобілізаційний вік в Україні. На його думку, 25 років — це дорослий чоловік, а не хлопець, тому знизити граничну норму слід до 22 років.

"Бот" — про мобілізацію від 00:07:20 хв. відео

"Про 25 років — взагалі смішно. 25 років — це що? Це дорослий чоловік, вже дядько. Ну за фактом, ну в сенсі? До 22 треба знижувати взагалі рівень. Які 25? Ну це дядько вже", — сказав він.

Так "Бот" прокоментував інформацію, що вік чоловіків, які підлягають мобілізації, можуть знизити з 27 до 25 років.

Також він зазначив, що ТЦК не будує діалог із суспільством та військозобов'язаними. На цьому тлі "Бот" розповів про свою бригаду та пояснив, що чоловіки, які хочуть воювати саме у складі 3 ОШБр, отримують вишкіл та проходять навчання.

"Ми будуємо діалог з суспільством, з рекрутами через вишкіл. Люди приходять, вони відразу йдуть на вишкіл, відразу їх навчаємо… Вони (ТЦК) б краще організовували тотально вишколи такі, знаєте, для тих, хто хоче навчитись і для тих, хто готовий", — заявив чоловік.

За словами штурмовика, насправді багато хто боїться йти до ЗСУ, тому що, як думає, нічого не вміє, а також тому, що вірить в міф, ніби в армії нічого немає і нічому не вчать.

"Насправді вчать", — заявив військовий.

Нагадаємо, від 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан, під час якого призвати на службу можуть військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. А за ухилення від мобілізації можуть карати ув’язненням.

Днями у Міноборони заявили, що ТЦК більше не надсилатимуть без необхідності повістки. Зокрема, після запровадження електроенного кабінету для військовозобов’язаних, вони можуть самостійно актулізувати свої дані.