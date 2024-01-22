У Великій Британії вирішили відновити знаменитий винищувач танків FV4005 (фото)

На відновлення машини буде витрачено 40 000 фунтів стерлінгів. За ці кошти проведуть капітальний ремонт експоната, встановлять відповідне обладнання та справне шасі.

Танковий музей Бовінгтона оголосив про початок реставраційних робіт єдиного прототипу британського винищувача танків FV4005. Машину буде відновлено у своїй первісній конфігурації, коли вона базувалася на шасі танка Centurion Mk3, а не Mk12, як раніше. Про це 21 січня повідомили в Defence 24.

У публікації йдеться, що на ці цілі пожертвували близько 20 000 фунтів стерлінгів, причому таку ж суму виділила компанія Wargaming — творець популярної комп'ютерної гри World of Tanks. За ці гроші експонат зазнає капітального ремонту. Також для неї буде придбано відповідне обладнання та встановлено справне шасі.

"Згідно з планами, всі роботи мають бути завершені до заходу Tankfest 2024, на якому, можливо, вдасться побачити FV4005 Stage II у дії вперше за останні десятиліття", — пишуть оглядачі.

Коротко про FV4005

FV4005 — це експериментальний британський знищувач танків, створений на базі шасі середнього танка Centurion Mk3, розробка якого розпочалася наприкінці 1940-х років. Під час його створення конструктори переслідували ідею встановити найпотужнішу гармату зі ствольного озброєння того часу на шасі танка. При цьому спочатку передбачалося, що це буде експериментальний важкий танк FV215, але пізніше в якості шасі вибрали Centurion Mk3 для швидшого введення в дію.

Машина задумувалася як відповідь на появу в армії СРСР нових модифікацій важких танків сімейства ІС, зокрема ІС-3. Основним озброєнням стала нарізна гармата L4A1 калібру 183 мм. Її обслуговували два заряджальники, у розпорядженні яких було 12 снарядів масою 93 кг кожен.

На FV4005 масою 50 т було встановлено силову установку Rolls-Royce Meteor, яка давала йому змогу розвивати максимальну швидкість 30 км/год. Екіпаж був захищений спереду корпусу плитою товщиною 76 мм, нахиленою під кутом 60º.

Перша версія танка не мала екранованого основного озброєння, але з часом машина отримала масивну вежу. Загальна висота винищувача танків сягнула 3,6 метра, що зробило його найвищою бойовою машиною, побудованою у Великій Британії.

У 1956 році FV4005 проходив перші випробування, проте вже наступного року проєкт закрили, оскільки на озброєння англійської армії надійшла система протитанкових ракет Malkara, яка виявилася мобільнішою і компактнішою за свого конкурента.

Важливо Британці зіткнулися із серйозними проблемами під час модернізації танків Challenger 2 до Mk3

Нагадаємо, влітку 2023 року у Великій Британії утилізували 43 одиниці основних бойових танків Challenger 2, на що було витрачено 4 млн фунтів стерлінгів. У Міноборони країни повідомили, що ці машини не підлягали ремонтним роботам