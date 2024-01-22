"ЗС РФ намагаються пробитися у тил нашого угруповання": Defense Express про ситуацію в Авдіївці

ЗС РФ вдалося протиснути оборону ЗСУ з півдня Авдіївки та просунутися по декількох вулицях від промислової зони, каже Сергій Згурець.

Російські окупанти роблять спроби зайти в Авдіївку і пробитися у тил до українських захисників. Про це в коментарі "Еспресо" сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, ситуація в Авдіївці та навколо міста залишається надзвичайно складною, а за останні два дні ЗС РФ вдалося протиснути оборону ЗСУ з півдня Авдіївки та просунутися по декількох вулицях від промислової зони, від Ясинуватської розв'язки.

"Ворог продовжує тиск з декількох напрямків, починаючи з півдня на Степове, Коксохім від Кам’янки. Є повідомлення від наших офіційних аналітиків, що російські війська роблять спроби заходити в Авдіївку, а це означає, що вони намагаються пробитися у тил нашого угруповання, яке тримає там оборону. На мапі ми бачимо червоні стрілки, які позначають напрямки, звідки ворог намагається пробиватися до міста. ЗСУ здійснюють максимально щільний опір противнику", — сказав Згурець.

Він висловив сподівання, що Україна зможе провести певні контрзаходи, щоб спинити просування ворога, але це завдання ускладнює та кількість сил, яку ЗС РФ сконцентрувала навколо Авдіївки.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни від 21 січня зазначалося, що окупанти, імовірно, просунулися всередину Авдіївки. Піхотний підрозділ ЗС РФ помітили на південній околиці Авдіївки.

19 січня екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий розповідав, що біля Авдіївки російські військові втрачають у 10 разів більше живої сили, ніж ЗСУ.