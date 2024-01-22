У МЗС України відповіли на пропозицію Фіцо щодо "територіального компромісу" з Росією

Речник відомства Олег Ніколенко заявив, що спільні зусилля Києва та партнерів направлені на те, аби російські війська не дійшли до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв.

Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Представник відомства відреагував на слова прем‘єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стосовно того, що потрібно шукати вихід щодо окупованих Росією територій. Український дипломат зазначив, що Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська. З його слів, спільні зусилля направлені на те, аби російські війська не дійшли до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв.

"Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни", — пояснив речник відомства.

Олег Ніколенко наголосив на тому, що деяким політикам варто усвідомити — без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Він закликав докласти зусиль та спільними діями наближати перемогу України.

Заява Фіцо щодо України

Прем'єр Словаччини Фіцо 22 січня назвав умови для припинення війни Росії проти України. Він натякнув, на які кроки повинна піти Україна, аби зупинити війну. За його словами, для досягнення миру Україні потрібно поступитися територією. З його слів, не потрібно очікувати, що Росія віддасть тимчасово захоплені ними українські території. Також словацький політик вважає, що начебто Україна перебуває під впливом Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, 20 січня Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає членство України в НАТО. За словами словацького прем'єра, під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем він ще раз озвучить позицію Братислави стосовно майбутнього Києва.