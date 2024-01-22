Армія РФ може використовувати машину типу "Чекан" для прориву мінних полів

Експерти зазначили, що цей бронетранспортер не є штатною машиною російської армії. Він був помічений тільки в підрозділах ПВК "Вагнер".

Російські військові почали експериментувати зі встановленням протимінних тралів на бронеавтомобілі типу "Чекан". Як зазначили 22 січня у своєму матеріалі оглядачі Defence Express, ці машини не є штатними для армії РФ, їх використовувала єдина структура — ПВК "Вагнер".

Експерти зазначають, що йдеться про бронеавтомобілі з "коротким життєвим циклом", які можуть бути використані для прориву мінних загороджень українських сил за прикладом уже відомих броньовиків МТЛБ із аналогічною функцією.

"Тут відкритим залишається питання, чи такі машини досі є в розпорядженні "вагнерівців", чи вони здали свої "чекани" кадровим російським військам улітку 2023 року", — пишуть оглядачі.

На думку експертів, цей зразок є свого роду клоном радянської бронемашини БТР-152. І хоча в широкому доступі інформації про машину "Чекан" не так багато, відомо, що базою для неї виступила одна з модифікацій "Урал-4320".

Також повідомляється, що броня цієї бронемашини може витримати лише влучення боєприпасів калібру 7.62 мм. Башта броньовика озброєна 14,5 мм кулеметом КПВТ й спареним 7,62 мм кулеметом ПКТ.

Що стосується маси, кількості членів екіпажу, а також кількості випущених машин, то така інформація у відкритому доступі відсутня.

Використання таких машин, продовжують експерти, наштовхує на думку, що російські військові сподіваються проскакувати на них мінні поля, оскільки танки й інші види бронетехніки цього зробити не можуть. Однак існує ймовірність, що росіяни пустили в хід "вагнерівську" техніку з метою "списати" її під явні втрати, як це вийшло у випадку з рідкісним БТР-90.

Раніше повідомлялося, що українські війська отримали машини механізованого розмінування Hydrema 910 MCV. Машина здатна знешкодити протитанкову або протипіхотну міну з масою вибухової речовини до 10 кг.