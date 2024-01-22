Трамп пообіцяв зупинити війну до повернення в Білий дім: у Кремлі відреагували

За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, у РФ не уявляють, як Трамп міг би виконати свою передвиборчу обіцянку щодо врегулювання війни в Україні.

Кремль не зв'язувався із 45-м президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо питання України. Про це заявив Дмитро Пєсков, спікер президента РФ Володимира Путіна, повідомляє ТАРС.

"У РФ немає уявлення, як Трамп виконає обіцянки щодо врегулювання конфлікту навколо України", — йдеться в публікації. Уточнюється, що "відповідних контактів" між країнами не було.

Напередодні суперник Трампа Рон Десанктіс зняв свою кандидатуру і підтримав колишнього президента і соратника по Республіканській партії в боротьбі за пост глави держави.

Трамп пообіцяв зупинити війну до повернення в Білий дім

Днями Дональд Трамп заявив, що, попри те, що Україна для президента РФ була головною ціллю, він все ж таки спочатку не планував повномасштабного вторгнення.

За словами Трампа, якби він був президентом, а не Джо Байден, то пригрозив би Путіну тим, "що ми зробимо з ним", і Путін би на таке не наважився. Він обіцяє, що через деякий час після перемоги на виборах цього року зможе розв'язати питання з війною в Україні.

У своєму недавньому виступі він також сказав, що США віддають занадто багато військової техніки, і її не залишається для самих. Європі, за його словами, також доведеться збільшити витрати на Україну рівною мірою зі США: поточне співвідношення — 200 до 20 млрд доларів.

Нагадаємо, що Борис Джонсон заявив, що повернення Трампа може стати перемогою для світу, якщо він підтримає Україну.

Також повідомлялося, що Трамп не висловився на підтримку угоди щодо кордону, від якої залежить американська допомога Україні.