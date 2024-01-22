Польща та Україна почнуть роботу над двосторонніми безпековими угодами, — Зеленський

За словами президента, угода може бути дуже амбітною, саме такою, якої потребують народи двох країн.

На зустрічі в Києві президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили питання про приєднання Польщі до гарантій безпеки, створених країнами G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі. Про це Зеленський заявив під час спільної з Туском пресконференції.

"Я вдячний за готовність розпочати роботу щодо двосторонніх угод між нашими державами. Але впевнений: угода може бути дуже амбітною, саме такою, якої потребують наші народи", — заявив Зеленський.

Український лідер висловив подяку прем'єр-міністру Туску за спільні зусилля з Польщею щодо формування "формули миру". Зеленський зазначив, що Польща активно підтримує загальносвітові ініціативи, беручи активну участь у різних міжнародних зустрічах.

Візит Туска до Києва

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск 22 січня прибув до Києва. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Керівник української держави та польський прем'єр-міністр провели "продуктивні переговори". Президент заявив про узгодження нового пакета оборонної допомоги та польського кредиту для України. Також Зеленський і Туск обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї.