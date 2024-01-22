Нейтральні країни заслуговують на найтемніше місце в політичному пеклі, — Туск (відео)

Прем'єр-міністр Польщі пояснив, що свої слова він адресує лідерам європейських країн, які не до кінця усвідомили, за що воює Україна.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва 22 січня висловився з критикою на адресу країн, які прагнуть залишатися нейтральними в тому, що стосується війни, розв'язаної РФ проти України. За його словами, вони заслуговують на "найтемніше місце в політичному пеклі". Таку заяву він зробив на брифінгу за участю президента України Володимира Зеленського.

Дональд Туск пояснив, що ці слова він адресував лідерам європейських держав, які не до кінця усвідомили, за що бореться Україна.

"Хтось колись сказав, що найтемніше місце в пеклі залишили для тих, хто вдає нейтралітет за часів морального конфлікту, — зазначив він. — Сьогодні ті у вільному світі, хто прикидається нейтральним та зберігають рівну дистанцію щодо України та Росії, заслуговують на найтемніше місце в політичному пеклі".

Він також сказав, що слова про те, що Україна бореться за безпеку всього вільного світу не просто гасло, тут справді "вирішується доля вільного світу".

Нагадаємо, що євродепутати закликали позбавити Будапешт права голосу в ЄС. Тиск на Віктора Орбана зростає.

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв, що Сполучені Штати доб'ються допомоги для України, тоді як Угорщину можуть позбавити права голосу.