"Розграбували і розтягнули": у ВМС розповіли про стан українського флоту в Криму (відео)

За словами спікера ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, після звільнення півострова Росія понесе відповідальність і компенсує вартість кожного українського корабля.

Після окупації півострова Крим російські військові також захопили й українські кораблі. Військові РФ збиралися порізати судна на метал. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі Новости.LIVE.

"Під час окупації Криму РФ захопила українські кораблі, розграбувала, розтягла на запчастини, а тепер говорить про утилізацію", — заявив він.

Також він сказав, що російські окупанти раніше планували порізати судна на метал.

"Зараз же вони процес "утилізації" призупинили, прикриваючись ЗСУ, які виконують завдання з повернення півострова", — додав речник ВМС ЗСУ.

Плетенчук підкреслив, що після української перемоги РФ понесе відповідальність і компенсує вартість кожного українського корабля.

Він зазначив, що після української перемоги Росія понесе відповідальність і компенсує вартість кожного українського корабля.

Нагадаємо, наприкінці грудня українські військові завдали удару по російському кораблю "Новочеркаськ" у Феодосії. У Повітряних силах заявляли, що судно повністю згоріло, а екіпаж — загинув.

10 січня в партизанському русі "Атеш" розповіли про виявлення місця розташування російських військових у Чорноморському в тимчасово окупованому Криму. Окупанти облаштували свою базу на старому винзаводі, який давно перебуває в неробочому стані. На території бази було виявлено до п'яти одиниць КамАЗів, машину зв'язку "ГАЗ-66" і УАЗик.