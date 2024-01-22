Пекін розчарований: російські "Кинджали" у битві з Patriot КНР не сподобалися, — ЗМІ

Китай цікавить інформація про результати застосування Patriot через те, що такий самий зенітно-ракетний комплекс розгорнутий на Тайвані. Комплекс також використовують Японія і Південна Корея.

Спостерігачі в Китаї, які вивчають застосування Російською Федерацією гіперзвукових ракет, констатували, що "Кинджали" не є тією зброєю, що змінить правила гри і не виправдають сподівань Кремля. У битві з американськими Patriot в Україні вони не відповіають вимогам. Про це пише Newsweek.

Як сказав китайський аналітик Інь Цзе, здатність "Кинджалів" здійснювати далеке планерування в атмосфері — ключовий показник якості гіперзвукової зброї — не відповідає вимогам.

Зі свого боку США також накопичують в Україні велику кількість аналітичних даних, які допоможуть вдосконалити свої ракетні можливості в майбутньому і водночас дають Пекіну привід для занепокоєння, кажуть оглядачі.

Бойова частина ракети "Кинджал" Фото: МВС УКРАЇНИ

За словами наукового співробітника аналітичного центру "Центр аналізу європейської політики" Яна Каллберга, КНР не може думати про те, що бачить сьогодні.

"Вони (представники КНР — ред.) повинні думати про майбутнє, тому справжнє занепокоєння для Народно-визвольної армії Китаю, швидше за все, полягає в тому, що українська війна означає для вдосконалення існуючих систем протиповітряної оборони США і розробки ракет наступного покоління", — сказав

Аналітики зазначають, що "китайська ракета Dongfeng-17 створить проблеми для системи Patriot, в тому числі через її висоту польоту і спеціальну балістику". У той час як США ще не розгорнули жодної гіперзвукової зброї, Китай вже випробував і розгорнув варіанти повітряного, наземного і морського базування.

Проте така зброя ще не була випробувана проти рухомих військових кораблів противника, оснащених засобами протидії. Крім того, "ланцюг ураження" гіперзвукової ракети, який вимагає постійного оновлення даних з супутників, може бути вразливим до збоїв, уточнюють експерти.

Додамо, що 13 січня представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ЗС РФ випустили по Україні шість "Кинджалів", половина з яких не досягли своєї цілі. За його даними, всього силами ППО було збито вісім крилатих ракет.