Литва і Польща проведуть спільні військові навчання поблизу Сувальського коридору (карта)

За словами польського лідера Анджея Дуди, особливої уваги, моніторингу та концентрації потребує Сувалькський коридор — ділянка кордону двох країн між Калінінградською областю та Білоруссю, потенційне захоплення якої відріже країни Балтії від наземних сил НАТО.

Литва і Польща збираються провести спільні військові навчання в районі Сувальського коридору. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Вільнюсі, передає видання DW.

"Ми будемо посилювати військову співпрацю з Польщею. Будемо проводити спільні навчання, шукати додаткові форми для спільних тренувань наших збройних сил, посилювати військову мобільність", — сказав Науседа.

Президент Польщі Анджей Дуда також повідомив журналістам у Вільнюсі, що Сувальський коридор являє собою "регіон, який потребує особливої уваги і постійного моніторингу". Він також зазначив, що ця ділянка важлива, адже вона розташована біля кордону між Калінінградською областю та Білоруссю. Можливе захоплення цієї території може призвести до відриву країн Балтії від сухопутних сил НАТО.

"Ми розуміємо, наскільки Сувальський коридор сьогодні чутливий з точки зору європейської безпеки", — сказав він.

Згідно із заявою литовського лідера, передбачувані військові навчання намічені на квітень.

Північноатлантичний альянс запустив 22 січня найбільші за останні десятиліття військові маневри під назвою "Незламний Захисник 2024" (Steadfast Defender 2024), які імітують конфлікт із "майже рівним противником".

У навчаннях візьмуть участь усі країни НАТО, а також країна-кандидат Швеція. Заходи, заплановані до кінця травня, охоплять територію від Норвегії до Румунії в Європі. Сценарій навчань "Незламний Захисник" передбачає атаку Росії на територію союзників, що призведе до активації статті п'ятого договору НАТО про колективну оборону.

Литва і Польща проведуть спільні військові навчання поблизу Сувальського коридору

Нагадаємо, що 20 січня керівник окружного відділення Республіканської партії штату Нью-Йорк Борис Пінкус заявив, що Україні можуть запропонувати почати процес вступу до НАТО в липні 2024 року.

20 січня дипломат, експерт із міжнародних відносин Руслан Осипенко повідомив, що нерішучість НАТО лякає Захід.