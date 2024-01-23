Німеччина і Франція сперечаються через військову допомогу Україні, — Bloomberg (інфографіка)

На думку міністра закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, суперництво між європейськими країнами в питанні допомоги Києву може принести позитивні плоди.

Країни Європейського Союзу, зокрема Німеччина і Франція, звинувачують одна одну в нездатності передати Україні достатню кількість зброї. Про це пише Bloomberg 22 січня, посилаючись на свої джерела.

За словами осіб, знайомих із ситуацією, Берлін підштовхує Єврокомісію провести огляд фінансової та військової допомоги, яку європейські країни планую виділити Києву. За словами співрозмовників видання, дехто розглядає це як спосіб змусити країни звітувати за надану допомогу.

Обсяг допомоги Україні у співвідношенні з економіками країн ЄС Обсяг допомоги Україні у співвідношенні з економіками країн ЄС

Тим часом міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив про намір передати Україні 40 крилатих ракет великої дальності SCALP, зазначивши, що в Німеччині досі не ухвалили рішення щодо постачання українцям своїх крилатих ракет.

"Німеччина відмовляється постачати ракети Taurus, еквівалент SCALP, які дійсно змінюють правила гри", — зазначив Лекорню.

За словами журналістів, глава французького оборонного відомства також натякнув, що зброя, передана іншими країнами, не завжди працює належним чином.

"Я б не хотів вказувати пальцем на деяких наших союзників, але ми також можемо пишатися тим фактом, що ми дійсно створили надійні системи", — наголосив він.

Зі свого боку міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що суперництво між європейськими державами в питанні допомоги Україні може бути корисним.

"Якщо це позитивна конкуренція — наприклад, хто передасть найбільше — я думаю, це тільки добре", — сказала Валтонен.

Нагадаємо, 8 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни ЄС надати більшу підтримку Україні, оскільки поставки на цей рік не є достатніми. Канцлер заявив, що саме ФРН зараз є найсильнішим прихильником України після США.

Раніше, 29 грудня, у Міноборони Франції заявили, що Париж не зупиниться в питанні підтримки України і надаватиме необхідну допомогу, щоб країна могла здійснювати свою законну оборону в тісній координації зі своїми партнерами.