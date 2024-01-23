Мобілізація в Україні: кому потрібно стати на військовий облік за кордоном

Якщо громадяни України виїхали за кордон на більш ніж 3 місяці, то їм потрібно протягом 7 днів з моменту прибуття на нове місце тимчасового перебування стати на облік.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні діє загальна мобілізація, у зв'язку з чим усі військовозобов'язані мають стати на облік у військкомати. Зокрема, це стосується і тих, хто виїхав за кордон. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

Хто має ставати на військовий облік

У разі, якщо громадяни України залишають країну і перебувають за кордоном понад три місяці, вони зобов'язані протягом 7 днів з моменту повернення на нове місце тимчасового перебування зареєструватися. Це правило поширюється на призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Так, стати на облік зобов'язані:

призовники віком від 16 до 27 років

військовозобов'язані та резервісти, які поки що не досягли граничного віку перебування в запасі

жінки від 18 до 60 років із медичною освітою

жінки від 18 до 60 років, які добровільно служать у лавах армії

Де ставати на військовий облік за кордоном

Громадяни України, які проживають за кордоном, мають можливість пройти військовий облік через дипломатичні установи, що здійснюють консульський облік. Важливо зазначити, що такі установи не володіють правом видачі повісток, отже, їхня функція обмежується лише військовим обліком.

У разі якщо призовник, військовозобов'язаний або резервіст не з'явиться до закордонної дипломатичної установи України впродовж 7 днів для взяття на військовий облік, він порушить встановлені правила, що підпадає під відповідальність згідно з Порядком, який передбачає штраф від 30 до 50 тисяч гривень відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У разі повторного порушення протягом року передбачено накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 тисяч гривень відповідно до встановлених правил.

Раніше повідомлялося, що в Україні під час мобілізації певні підприємства можуть забронювати своїх працівників від призову. Також існує категорія чоловіків, яка не може бути заброньована попри роботу у важливій організації.