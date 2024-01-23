РФ завдала нового удару по Харкову: ракета влучила в житловий будинок, загорівся газопровід (відео)

Приліт російської ракети зафіксовано в Київському районі міста. На місці триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами залишаються люди.

У вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ракетних ударів по Харкову. Унаслідок одного з них було пошкоджено газопровід у передмісті. Про це написав начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

"Чотири влучання — у передмісті Харкова. Пошкоджено житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей. Одна з ракет влучила в газопровід. На місцях працюють усі служби", — написав він.

Також ворог обстріляв оздоровчий табір у Балаклії. Попередньо двома ракетами С-300.

Крім того, наслідки останніх обстрілів Харкова прокоментував і мер Ігор Терехов.

"У результаті ранкових обстрілів є повне руйнування під'їзду багатоквартирного будинку. Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, щоб знайти під ними людей", — написав він.

Пост Ігоря Терехова

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по житловому багатоповерховому будинку в Київському районі Харкова.

"Зруйновано під'їзди. Під завалами перебувають люди. Рятувальники та інші екстрені служби працюють на місці", — заявив він.

Пост Олега Синєгубова

Пізніше Синєгубов написав, що внаслідок влучання окупантів по житловому будинку в Харкові загинула жінка 59 років.

"Чотирьох людей госпіталізовано до медичного закладу, зокрема десятирічну дівчинку. Дві жінки перебувають у важкому стані", — додав він.

Нагадаємо, в ніч на 22 січня ЗС РФ запустили по Україні вісім безпілотників типу Shahed-136/131. Усі ворожі дрони були знищені мобільними вогневими групами Повітряних Сил і Сил оборони України.

23 січня росіяни обстріляли Київ ракетами, внаслідок чого в столиці зафіксовано руйнування, постраждали люди.