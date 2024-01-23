Польща піднімала в повітря авіацію під час ракетних ударів ЗС РФ по Україні: деталі

За даними ЗС Польщі, на тлі масштабного обстрілу було розпочато всі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору країни.

У вівторок, 23 січня, Повітряні сили Польщі підняли авіацію в небо через ракетну атаку окупантів по території України. Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі у Twitter (Х).

"Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, яка пов'язана з наміром завдати ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і ситуація контролюється на постійній основі", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що авіація Польщі та її союзників була задіяна і взяла участь у відповідних військових заходах.

Жителів Польщі, включно з регіонами на південному сході, було попереджено про майбутнє збільшення рівня звукової активності.

Обстріл України 23 січня: що відомо

23 січня ЗС РФ запустили по Україні балістичні та крилаті ракети. Вибухи пролунали в Києві, а також у Павлограді Дніпропетровської області. За даними Повітряних сил, ракети перебували в повітряному просторі України близько години і постійно змінювали напрямок.

Також росіяни обстріляли Київ ракетами, внаслідок чого в столиці зафіксовано руйнування, постраждали люди. У Святошинському районі внаслідок "прильоту" виникла пожежа, що охопила кілька автомобілів, а також надійшли виклики екстрених служб у Солом'янський район.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) показали фото наслідків обстрілу Києва в Солом'янському районі. Пошкоджень зазнала будівля дитячої футбольної школи.

Крім того, російські окупанти завдали кілька ракетних ударів по Харкову. Унаслідок одного з них було пошкоджено газопровід у передмісті. В ОВА повідомили про двох загиблих і 11 постраждалих унаслідок обстрілу.