Масований ракетний удар по Павлограду: є загиблі та постраждалі

Російська ракета вбила місцевого жителя Павлограда, який вранці йшов на роботу. Ще один чоловік постраждав, йому лікарі надали всю необхідну допомогу.

Вранці 23 січня Збройні сили Російської Федерації завдали масованої ракетної атаки по Павлограду Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

О 6:39 у Telegram-каналі Павлоградського виконкому закликали громадян не ігнорувати повітряну тривогу.

"Шановні павлоградці! Будь ласка, піклуйтесь про власну безпеку. Не ігноруйте повітряну тривогу. Перебувайте в безпечних місцях до відбою. Бережіть себе та одне одного. Переможемо", — йдеться у повідомленні.

О 7:20 у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України заявили про те, що російські ракети направлялися в бік Павлограда.

О 8:09 Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки у Павлограді загинуло дві людини та є постраждалі.

"Внаслідок масованої ракетної атаки росіян по місту, попередньо, 2 загиблих. Є постраждалі", — сказав Сергій Лисак.

Уже о 8:17 він уточнив, що відомо про одного загиблого. Тоді як ще одному чоловікові лікарі надають усю необхідну допомогу.

"Уточнення. У Павлограді на цю хвилину 1 загиблий. Ще одному чоловікові медики наразі надають усю необхідну допомогу! Він живий", — наголосив Лисак.

Голова Дніпропетровської обласної ради повідомив, що росіяни вбили місцевого жителя Павлограда, який вранці йшов на роботу.

Нагадаємо, вранці 23 січня російські військові атакували мирні міста України за допомогою балістичних і крилатих ракет. У результаті в Києві є руйнування та постраждалі.

Також за словами начальника Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергія Болвінова, у результаті ракетних ударів по Харкову було пошкоджено газопровід. Серед постраждалих є діти та літня жінка.